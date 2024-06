Euro 2024 : pourquoi Kylian Mbappé et Ousmane Dembélé pourraient-ils manquer le 8e de finale de l’équipe de France ?

Qualifiée pour les 8es de finale de l’Euro 2024, l’équipe de France pourrait être privée de Kylian Mbappé et d’Ousmane Dembélé pour ce rendez-vous décisif.

Kylian Mbappé et Ousmane Dembélé vont devoir se méfier. Avant son dernier match de la phase de groupes, ce mardi, contre la Pologne, l’équipe de France a déjà sa qualification en poche pour les 8es de finale de la compétition. Reste à savoir à quelle place elle va terminer dans le groupe D. Ce sera tout l’enjeu de la rencontre face aux Polonais. Mais si elle est déjà assurée d’être au prochain tour, elle pourrait être privée de Kylian Mbappé, qui a déjà manqué le match contre les Pays-Bas après sa fracture du nez, et d’Ousmane Dembélé pour tenter de rallier les quarts de finale.

Les deux attaquants sont les seuls Tricolores à avoir été avertis depuis le début de la compétition. Kylian Mbappé avait reçu un carton jaune lors du premier match contre l’Autriche après son choc avec Kevin Danso. Il était volontairement revenu sur le terrain pour permettre à Didier Deschamps d’effectuer un remplacement sans avoir l’autorisation de l’arbitre. Ousmane Dembélé avait lui été averti quelques instants plus tôt pour une faute sur Phillipp Mwene.

Et en cas de nouvel avertissement sur la pelouse du stade de Dortmund face aux coéquipiers de Robert Lewandowski, Kylian Mbappé, qui devrait retrouver une place de titulaire, et Ousmane Dembélé, pressenti également pour être aligné d'entrée aux côtés de son ancien coéquipier et Bradley Barcola, seraient suspendus pour le 8e de finale des Bleus. Une nouvelle absence du capitaine tricolore, ainsi que d’Ousmane Dembélé, serait évidemment un coup dur pour Didier Deschamps. A eux de faire en sorte de ne pas être sanctionné.