Euro 2024 : quand l’équipe de France jouera-t-elle son 8e de finale ?

Après son nul contre la Pologne (1-1), ce mardi à Dortmund, l’équipe de France termine deuxième de son groupe de l’Euro 2024. Avec cette place, les Bleus iront jouer leur 8e de finale lundi prochain à Düsseldorf (18h), contre le deuxième du groupe E.

Si la France ne connaît toujours pas officiellement son adversaire pour les 8es de finale de l’Euro 2024, elle sait pour autant le lieu et la date de son prochain rendez-vous dans la compétition. Après son nul décevant contre la Pologne (1-1), ce mardi soir à Dortmund, l’équipe de France termine la phase de poule à la deuxième place de son groupe, derrière l’Autriche, vainqueur des Pays-Bas (3-2). Un positionnement qui lui permet d’affronter le deuxième du groupe E, disputé entre la Roumanie, la Belgique, l’Ukraine et la Slovaquie.

La France a donc rendez-vous lundi prochain à Düsseldorf (18h) pour jouer son 8e de finale de l’Euro 2024. La rencontre sera diffusée sur TF1 et beIN SPORTS 1 (disponible sur MyCanal).

Ne pas reproduire la désillusion de 2021

Dans ce stade, d’une capacité de près de 55.000 spectateurs, les hommes de Didier Deschamps ont déjà affronté l’Autriche pour leur entrée en lice dans la compétition. Une rencontre remportée par les Bleus (1-0), sur un CSC d’un défenseur autrichien.

Mais contre le deuxième du groupe E, les coéquipiers de Kylian Mbappé devront trouver la solution par eux-même et éviter une nouvelle désillusion en 8es de finale de l’Euro. En 2021, malgré deux buts d’avance contre la Suisse à dix minutes de la fin du match, les Bleus se sont faits éliminés par la formation helvétique après une séance de tirs au but et un raté de Kylian Mbappé.

Lundi prochain, à Düsseldorf, le capitaine de l’équipe de France voudra définitivement tirer un trait sur cet échec de 2021 et porter sa nation vers les quarts de finale de la compétition.