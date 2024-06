NBA : dates, Français, diffusion TV… tout savoir sur la Draft 2024

La Draft NBA 2024, avec plusieurs français en lice, se déroule ce mercredi 26 et jeudi 27 juin. Voici tout ce qu’il faut savoir sur cet événement basket très attendu.

Quand a lieu la Draft NBA 2024 ?

La Draft 2024 de la NBA, 78e du nom, se déroule sur deux jours cette année : ce mercredi 26 juin au Barclays Center de Brooklyn, et le second tour le jeudi 27 juin au studio ESPN de South Street Seaport à Manhattan.

Qu’est-ce que la Draft ?

Lors de la Draft, les 30 équipes de la NBA s’apprêtent à sélectionner les jeunes talents au gré d’une sélection organisée sur deux tours. Un premier allant du 1er au 30e choix. Un deuxième allant du 31e au 60e choix. Mi-mai, une loterie a été organisée pour déterminer l’ordre des équipes.

Qui sont les Français en lice ?

Ils sont sept Français à être candidats à la Draft NBA 2024 : Zaccharie Risacher (19 ans), Alexandre Sarr (19 ans), Tidjane Salaün (18 ans), Pacôme Dadiet (18 ans), Melvin Ajinça (19 ans), Mohamed Diarra (23 ans) et Armel Traoré (21 ans).

Qui aura le premier choix cette année ?

1. Atlanta Hawks

2. Washington Wizards

3. Houston Rockets (via Brooklyn Nets)

4. San Antonio Spurs

5. Detroit Pistons

6. Charlotte Hornets

7. Portland Trail Blazers

8. San Antonio Spurs (via Toronto Raptors)

9. Memphis Grizzlies

10. Utah Jazz

11. Chicago Bulls

12. Oklahoma City Thunder

13. Sacramento Kings

14. Portland Trail Blazers

15. Miami Heat

16. Philadelphie Sixers

17. Los Angeles Lakers

18. Orlando Magic

19. Toronto Raptors

20. Cleveland Cavaliers

21. New Orleans Pelicans

22. Phoenix Suns

23. Milwaukee Bucks

24. New York Knicks (via Dallas Mavericks)

25. New York Knicks

26. Washington Wizards (via Los Angeles Clippers, via Dallas Mavericks, via Oklahoma City Thunder)

27. Minnesota Timberwolves

28. Denver Nuggets

29. Utah Jazz (via Oklahoma City Thunder, via Dallas Mavericks et Oklahoma City Thunder)

30. Boston Celtics

Qui est le favori pour succéder à Victor Wembanyama ?

Dans son dernier classement, ESPN a indiqué que les Atlanta Hawks, qui détiennent le premier choix de la Draft NBA 2024, devraient finalement sélectionner le Français Zaccharie Risacher, qui succédera donc à Victor Wembanyama. Alexandre Sarr arriverait lui en deuxième position et irait à Washington. Reed Shepard complète le podium.

Sur quelle chaîne suivre la Draft ?

La Draft 2024 sera retransmise en France dans la nuit du mercredi 26 juin au jeudi 27 juin à 2h30, heure française. Puis, une deuxième cérémonie, consacrée au second tour, aura lieu dans la nuit du jeudi 27 juin au vendredi 28 juin à partir de 22 h, heure française. Les deux seront à suivre sur beIN SPORTS 1 (disponible sur MyCanal).