Euro 2024 : la Roumanie a fait appel à un prêtre pour espérer se qualifier

La Roumanie, qui peut toujours espérer se qualifier pour les 8es de finale de l’Euro 2024, a fait appel à un prêtre avant son dernier match de la phase de groupes, ce mercredi, contre la Slovaquie.

Tout reste à faire dans le groupe E. Avant les derniers matchs de la phase de poules, ce mercredi (18h), la Roumanie, la Belgique, la Slovaquie et l’Ukraine sont à égalité avec trois points chacune. Et les rencontres entre la Roumanie et la Slovaquie ainsi qu’entre la Belgique et l’Ukraine promettent d’être décisives dans la course à la qualification pour les 8es de finale de l'Euro 2024.

Pour mettre toutes leurs chances de leur côté, les Roumains, qui occupent provisoirement la tête grâce à une meilleure différence de but, ont fait appel à un prêtre. Invité par le sélectionneur Edward Iordanescu, fervent croyant, à passer du temps avec les joueurs et le staff, il vient de la paroisse orthodoxe Saint-André de Würzburg où réside la sélection roumaine, a rapporté la Gazeta Sporturilo.

Si Edward Iordanescu avait pu rendre visite au prêtre avant le match remporté contre l’Ukraine (3-0), ce dernier était en déplacement et donc absent lors de la défaite concédée face à la Belgique (2-0). Reste à savoir si sa présence sera une nouvelle fois bénéfique alors que la Roumanie sera assurée de décrocher son billet pour le tour suivant si elle ne s’incline pas contre la Slovaquie et de finir en tête en cas de meilleur résultat que la Belgique.