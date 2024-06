Euro 2024 : l’improbable critère qui a départagé le Danemark et la Slovénie dans le groupe C

Le Danemark et la Slovénie, respectivement deuxième et troisième du groupe C de l’Euro 2024, ont dû être départagés par un critère très particulier ce mardi soir.

Il a fallu creuser. Dans le groupe C, le Danemark et la Slovénie ont terminé avec une égalité parfaite en termes de points (3 points), de différence de buts générale (0), du nombre de buts marqués (2) et du nombre de cartons jaunes (6). Il a donc fallu chercher loin dans la liste des critères pour déterminer l'équipe qui terminerait à la 2e place derrière l’Angleterre à l’Euro 2024.

Selon l’article 20 du règlement de l’UEFA, il a fallu trouver un critère supplémentaire pour départager les deux équipes : les résultats des éliminatoires. Et c’est le Danemark qui arrive devant puisque les Danois avaient fini en tête du groupe H à la différence de buts particulière devant les Slovènes (victoire 2-1 et nul 1-1).

Y aquí la imagen. Minuto 70 del partido entre Eslovenia y Dinamarca del 16 de junio. Milivoje Novakovic recibía tarjeta amarilla. Quién le iba a decir que por esa tarjeta Eslovenia no sería 2ª... pic.twitter.com/NkB8Y0CKDd — Fran Martínez (@LaLigaenDirecto) June 25, 2024

Sauf que ce critère n’a pas été pris en compte finalement comme l’indique The Telegraph et Le Parisien. Finalement, la différence s'est faite sur un carton jaune attribué à un membre du staff slovène, l'entraîneur adjoint Milivoye Novakovic.

Conclusion, l’Angleterre a terminé premier du groupe C devant le Danemark, qui affrontera donc l’Allemagne, et la Slovénie. La Serbie a fini à la dernière place de cette poule.