Euro 2024 : pourquoi William Saliba n’est-il pas rentré en car avec le reste des Bleus ?

A l’issue du match nul de l’équipe de France, mardi, contre la Pologne (1-1), le défenseur tricolore William Saliba n’est pas rentré en car avec ses coéquipiers.

Les Bleus ne sont pas rentrés à 25, mais à 24. A l’issue du match nul frustrant, mardi, contre la Pologne lors de son dernier match de la phase de groupes de l’Euro 2024 (1-1), l’équipe de France a regagné son camp de base de Bad Lippspringe en car dans la soirée. Un moment forcément attendu par l’ensemble du groupe après une première partie de compétition laborieuse, car les Tricolores vont pouvoir passer un peu de temps avec leurs proches avant le 8e de finale programmé lundi prochain (18h) à Düsseldorf. Mais un joueur manquait à l’appel lors de ce trajet retour en la personne de William Saliba.

Le défenseur d’Arsenal a été retenu au Signal Iduna Park de Dortmund en raison d’un contrôle antidopage qu’il a eu du mal à satisfaire. Alors que ses coéquipiers ont quitté l’antre de Borussia Dortmund peu après 21h, il est parti plus d’une heure plus tard aux alentours de 22h30. Il a fait la route à bord d’un van en compagnie d’autres membres du staff de l’équipe de France qui l'avaient attendu. Il a finalement retrouvé l’hôtel des Tricolores après un peu plus d’une heure de route.

William Saliba et les Bleus vont désormais pouvoir profiter de leur famille jusqu’à jeudi midi. «La pause famille, c'est toujours un moment important. Je veux que les joueurs et tous les membres du staff profitent de ce moment», a confié Didier Deschamps. Il sera ensuite temps de basculer vers la préparation du 8e de finale décisif pour l’avenir de l’équipe de France en Allemagne.