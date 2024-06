Tour de France 2024 : pourquoi l'arrivée n'a-t-elle pas lieu à Paris ?

Le Tour de France 2024, qui s'élancera de Florence (Italie), ce samedi 29 juin, s’achèvera, trois semaines plus tard, à Nice (21 juillet), et non à Paris comme habituellement.

C’est une grande première. Pour la première fois depuis 1904, l’arrivée du Tour de France 2024, qui partira de Florence en Italie, ce samedi 29 juin, n'aura pas lieu à Paris, comme le veut la tradition, mais à Nice, le dimanche 21 juillet. En cause, la proximité de la tenue des Jeux olympiques dans la capitale (26 juillet-11 août), qui a poussé les organisateurs à changer leurs habitudes.

De retour à Paris en 2025

«Nice est une ville qui rayonne, connue mondialement. Il y a la beauté du cadre et la montagne à côté. La ville offre un décor exceptionnel et un terrain d’expression formidable pour les champions, qu’on va utiliser», a expliqué le directeur du Tour Christian Prudhomme, alors que la ville de la Côte d’Azur avait accueilli le Grand Départ du Tour de France en 2020.

Mais ce ne sera pas le seul changement. Cette 111e édition ne s’achèvera pas par une étape classique, mais avec un contre-la-montre individuel sur un terrain très accidenté, avec la Turbie et le col d'Eze, entre Monaco et Nice (35 km). Et ce chrono pourrait servir de juge de paix dans la course au maillot jaune.

La Grande Boucle ne s’était plus terminée sur un chrono depuis 1989 et le dénouement légendaire qui avait vu le Français Laurent Fignon perdre son maillot jaune pour huit secondes, le plus faible écart de l’histoire, face à l’Américain Greg Lemond.

En revanche, dès 2025, l’arrivée du Tour de France se fera à nouveau dans la capitale, et notamment sur les Champs-Elysées. «On sera ravi de retrouver Paris et les Champs-Elysées pour les 50 ans de la première arrivée sur les Champs en 2025», a indiqué Christian Prudhomme.