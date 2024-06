Wimbledon 2024 : pourquoi un ananas se trouve-t-il sur le trophée masculin ?

Depuis 1887, un ananas est placé au sommet du trophée Wimbledon adressé aux hommes. Si aucune réponse officielle n’est donnée quant à la raison de sa présence, plusieurs théories viennent animer le débat.

Wimbledon, une compétition pleine d’histoire. Le tournoi britannique a ses coutumes et ses traditions bien à lui. Chaque année, les joueurs ont l’obligation d’être vêtus d’une tenue intégralement blanche. Mais le Grand Chelem sur gazon présente d’autres particularités, comme la hauteur de sa pelouse, qui présente des normes bien précises, et des loges VIP réservées à une certaine élite de la population. Mais un détail passe presque inaperçu chaque année, l’ananas présent sur le trophée masculin de Wimbledon. Alors, pourquoi ce fruit trouve-t-il sa place sur l’une des plus belles coupes de ce sport mondial ?

Un tournoi prestigieux

Pour le savoir, il faut retourner en 1877, année de création du tournoi de Wimbledon. À cette époque, ce fruit exotique n’était pas un fréquent en Grande-Bretagne. Et pourtant, il a trouvé sa place sur le trophée masculin du Grand Chelem britannique à partir de 1887. Cette coupe, intitulée «Gentlemen’s Singles Trophy», est venue remplacer la Challenge Cup (1884-1886) qui a également pris la suite de la Field Cup (1877-1883).

Mais alors pourquoi un ananas est surmonté sur le trophée du tournoi britannique ? Si pour les organisateurs, la réponse reste assez floue, des théories viennent donner une raison. À l’époque, l’ananas est rare en Europe puisqu’il est issu d’Amérique du Sud. Le fait de pouvoir en manger un est un symbole de richesse et d’un statut élevé dans le temps. C’est pourquoi, la raison la plus plausible pour expliquer la présence du fruit, serait que celui-ci représente l’honneur, l’accueil et la célébration. Pour Wimbledon, l’ananas, qui était une denrée rare à l’époque, vient donc donner une certaine image prestigieuse au tournoi.

Et quand on voit les primes versées aux joueurs lors de la quinzaine londonienne, cela donne une idée de la notoriété de Wimbledon. Les gagnants, femme et homme, recevront chacun près de 3,2 millions d’euros.