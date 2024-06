Formule 1 : Pierre Gasly prolonge avec Alpine en attendant l'arrivée de Carlos Sainz ?

Ce jeudi, Alpine a annoncé la prolongation de son pilote français Pierre Gasly pour les prochaines saisons de Formule 1. En revanche, le remplaçant d’Esteban Ocon n’est toujours pas connu même si Carlos Sainz (Ferrari) est pressenti.

Contrairement à Esteban Ocon, Pierre Gasly sera bien au volant d’une Alpine lors des prochaines saisons de Formule 1. Ce jeudi, l’écurie française a annoncé la prolongation de son pilote tricolore avec un accord «pluriannuel». Ce dernier «vient prolonger le contrat actuel de Pierre pour la saison 2025 et au-delà», précise le communiqué d’Alpine. En revanche, il n’est pas précisé combien d'années comprend la prolongation.

Full Gas into the future We’re delighted to announce Pierre will be staying with us as he puts pen to paper on a new multi-year deal

«Beaucoup de travail nous attend, mais je suis plus motivé que jamais pour donner le meilleur de moi-même à l’équipe», a réagi le pilote français sur X (anciennement Twitter). En revanche, avec le départ de son compatriote Esteban Ocon la saison prochaine, une place se libère dans l’écurie. Mais Alpine précise bien que le coéquipier de Pierre Gasly sera choisi «en temps voulu».

SIGNED. The story continues. Very proud to announce I have signed a new contract with @AlpineF1Team to continue our journey together and reach our common ambitions in Formula 1. Lot of work ahead of us, but I’m more motivated than ever to deliver my absolute best to the team.…

— PIERRE GASLY (@PierreGASLY) June 27, 2024