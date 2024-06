JO 2024 : pourquoi la quintuple championne olympique Elaine Thompson-Herah a-t-elle dû déclarer forfait ?

Quintuple championne olympique, notamment sur 100m et 200m, la star jamaïcaine Elaine Thompson-Herah a été contrainte de déclarer forfait pour les JO 2024 à Paris.

Elle sera l’une des grandes absentes dans la capitale. Double médaillée d’or à Rio en 2016 (100m et 200m) et triple médaillée d’or cinq ans plus tard à Tokyo (100, 200m, 4x100m), Elaine Thompson-Herah (31 ans) a été contrainte de déclarer forfait pour les JO 2024 à Paris. La star jamaïcaine du sprint souffre d’une blessure à un tendon d’Achille et ne sera pas en mesure de s’aligner sur la piste du Stade de France.

«Je suis blessée et effondrée de manquer les Jeux olympiques cette année, mais en fin de compte, il s’agit de sport et ma santé passe avant tout», a-t-elle écrit dans un communiqué publié sur les réseaux sociaux. Lors de sa dernière apparition, au début du mois à New York (Etats-Unis), Elaine Thompson-Herah avait franchi la ligne d’arrivée du 100m avec un temps loin de ses standards habituels (11’48’’) et de la Nigériane Favour Ofili, qui s’était imposée en 11’18’’.

Elle avait surtout dû être portée par deux personnes pour quitter la piste, grimaçante de douleurs. «Je me suis assise par terre parce que je ne pouvais pas exercer la moindre pression sur ma jambe pendant qu’on me transportait hors de la piste», a-t-elle indiqué. Si les examens effectués ont révélé une «petite déchirure» du tendon d’Achille, elle avait espoir de se qualifier et se rendre à Paris. «Mais ma jambe ne me l'a pas permis», a-t-elle confié.

Et à 31 ans, Elaine Thompson-Herah, qui détient le 2e temps le plus rapide de l’histoire (10’54’’ en août 2021) derrière le record établi en 1988 par Florence Griffith-Joyner (10’49’’), n’a pas l’intention de raccrocher les pointes. «C’est un long chemin, mais je suis prête à recommencer, à continuer à travailler, à me rétablir complètement et à reprendre ma carrière sur piste», a-t-elle assuré. Avec sûrement comme objectif de décrocher sa première médaille d’or en individuel aux Championnats du monde.