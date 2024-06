«Levons-nous plus forts pour l’avenir» : les mots du président Volodymyr Zelensky après l’élimination de l’Ukraine

Après l’élimination historique de l’Ukraine lors de l’Euro 2024, le président Volodymyr Zelensky a rendu hommage aux joueurs ukrainiens. Et le chef de l’Etat demande à son peuple de continuer le combat.

Une fierté nationale après une élimination historique. Lors de l’Euro 2024, l’Ukraine est devenue la première nation à se faire éliminer de la compétition avec quatre points. Avec une victoire, un nul et une défaite, les Ukrainiens comptent le même nombre de points que les trois autres nations de son groupe (Roumanie, Belgique et Slovaquie). Mais ils doivent leur quatrième place aux critères de départage de l’UEFA. En revanche, cette élimination n’a pas déçu le président Volodymyr Zelensky, qui a rendu hommage à son équipe nationale ce mercredi.

«Nos grandes victoires nous attendent»

«Une nation forte est une nation qui reste unie et s'entraide en toutes circonstances, par temps de défaite comme par temps de victoire», a insisté le chef de l’Etat sur Telegram. Dans son message, le président ukrainien a souhaité remercier ses joueurs. «Aujourd'hui, nous remercions l'équipe nationale de football ukrainienne. Malgré ce résultat décevant, vous vous êtes battus pour notre pays», a-t-il poursuivi.

En guerre depuis février 2022 et l’invasion russe en Ukraine, Volodymyr Zelensky a fait un lien entre cette élimination et l’avenir de son pays. «Nos grandes victoires nous attendent, les victoires de l'Ukraine. D'ici là, continuons le combat, levons-nous pour avancer et devenir plus forts à l'avenir», a-t-il ajouté avant de conclure par un «gloire à l'Ukraine».

Une victoire malgré tout

En revanche, il faut tout de même souligner la présence des Ukrainiens dans cet Euro 2024, comme l’avait précisé Andriy Shevchenko, légende du football devenue président de la Fédération ukrainienne de football. Dans un entretien accordé à l’AFP avant la compétition, l’ancien Ballon d’Or considérait la présence de l’Ukraine à l'Euro comme une victoire contre l’adversité.

«D'une part, nous avons montré que nous sommes toujours compétitifs et que nous continuons à exceller en football, même pendant la guerre. D'autre part, et c'est le plus important, nous représentons fièrement l'Ukraine et nous rappelons au monde ce que nous traversons», s’était réjoui l’ancienne gloire ukrainienne.

Depuis l’invasion russe de février 2022, les sportifs ukrainiens évoluent dans des conditions particulières. Mais avec ce contexte, ils sont animés par une certaine énergie. À l’image du boxeur Oleksandr Usyk dont la victoire contre Tyson Fury pour le titre de champion du monde unifié des poids lourds le 19 mai dernier a suscité la fierté de ses compatriotes.