Tour de France 2024 : parcours, favoris, primes, diffusion TV… Tout savoir sur la 111e édition de la Grande Boucle

Le Tour de France 2024 s’élance, ce samedi, de Florence (Italie) pour un périple long de près de 3.500 kilomètres jusqu’à l’arrivée prévue le 21 juillet prochain à Nice.

Dates

La 111e édition de la Grande Boucle s’élancera, ce samedi, de Florence (Italie) pour un périple de près de 3.500 kilomètres jusqu’à l’arrivée, qui n’aura pas lieu sur les Champs-Élysées à Paris en raison des JO 2024, mais à Nice le dimanche 21 juillet.

Parcours

Le peloton va s’élancer de Florence en Italie avec trois étapes programmées de l’autre côté des Alpes avant de faire son arrivée dans l’Hexagone. Et cette 111e édition va prendre de la hauteur avec deux passages dans les Alpes, un dans le Massif Central, deux jours dans les Pyrénées et quatre arrivées au sommet pour un total de 27 cols à escalader (trois de moins qu’en 2023). Avec l'ascension de la Bonnette, du Galibier, du Col du Vars ou encore du Tourmalet, les coureurs vont passer pas moins de 25 km au-delà de la barrière des 2.000 mètres d’altitude. Et ce Tour de France 2024 connaîtra son dénouement à l’issue du contre-la-montre final entre Monaco et Nice (34 km), qui pourrait déterminer le grand vainqueur.

Etapes

1ère étape (29 juin) : Florence-Rimini (206 km)

2e étape (30 juin) : Cesenatico-Bologne (200 km)

3e étape (1er juillet) : Plaisance-Turin (229 km)

4e étape (2 juillet) : Pinerolo-Valloire (138 km)

5e étape (3 juillet) : Saint-Jean-de-Maurienne-Saint Vulbas (177 km)

6e étape (4 juillet) : Mâcon-Dijon (163 km)

7e étape (5 juillet) : Nuits-Saint-Georges-Gevrey-Chambertin (CLM de 25 km)

8e étape (6 juillet) : Semur-en-Auxois-Colombey-les-Deux-Églises (176 km)

9e étape (7 juillet) : Troyes-Troyes (199 km)

Lundi 8 juillet : journée de repos à Orléans

10e étape (9 juillet) : Orléans-Saint-Amand-Montrond (187 km)

11e étape (10 juillet) : Evaux-les-Bains-Le Lioran (211 km)

12e étape (11 juillet) : Aurillac-Villeneuve-sur-Lot (204 km)

13e étape (12 juillet) : Agen-Pau (171 km)

14e étape (13 juillet) : Pau-Saint-Lary-Soulan Pla d’Adet (152 km)

15e étape (14 juillet) : Loudenvielle-Plateau de Beille (198 km)

Lundi 15 juillet : journée de repos à Gruissan

16e étape (16 juillet) : Gruissan-Nîmes

17e étape (17 juillet) : Saint-Paul-Trois-Châteaux-SuperDévoluy (178 km)

18e étape (18 juillet) : Gap-Barcelonnette (179 km)

19e étape (19 juillet) : Embrun-Isola 2000 (145 km)

20e étape (20 juillet) : Nice-Col de la Couillole (133 km)

21e étape (21 juillet) : Monaco-Nice (CLM de 34 km)

Dix derniers vainqueurs

2023 : Jonas Vingegaard (Danemark)

2022 : Jonas Vingegaard (Danemark)

2021 : Tadej Pogacar (Slovénie)

2020 : Tadej Pogacar (Slovénie)

2019 : Egan Bernal (Colombie)

2018 : Geraint Thomas (Grande-Bretagne)

2017 : Christopher Froome (Grande-Bretagne)

2016 : Christopher Froome (Grande-Bretagne)

2015 : Christopher Froome (Grande-Bretagne)

2014 : Vincenzo Nibali (Italie)

Favoris

Plusieurs favoris se dégagent pour monter sur la plus haute marche du podium, le 21 juillet, à Nice. Double tenant du titre, Jonas Vingegaard fait évidemment partie des candidats à sa succession. Mais le Danois va prendre le départ dans l’inconnu, lui qui n’a plus couru depuis le mois d’avril et sa terrible chute sur le Tour du Pays basque. Une aubaine pour Tadej Pogacar, vainqueur en 2020 et 2021 ? De son côté, le Slovène est en très grande forme pour tenter de réaliser le doublé après son sacre sur le Tour d’Italie. Mais il devra se méfier de son compatriote Primoz Roglic, qui rêve toujours de conquérir le Tour de France après le Giro (2023) et la Vuelta (2019, 2020, 2021). Et il a montré de bonnes dispositions lors du Critérium du Dauphiné qu’il a remporté avec deux victoires d’étapes. Carlos Rodriguez et Remco Evenepoel sont également de sérieux prétendants, même s’ils devraient davantage lutter pour le podium que pour la victoire finale. Tout comme Adam Yates.

Français

La France attend toujours un successeur à Bernard Hinault, dernier vainqueur tricolore du Tour de France en 1985. Et s’il sera difficile pour un Français de se mêler à la lutte pour la victoire finale, ils sont plusieurs à pouvoir espérer figurer dans le top 10 du classement général et à tenter des coups. A commencer par David Gaudu, 4e en 2022 et 9e l’année dernière. Même si le coureur de la Groupama-FDJ a connu des dernières semaines compliquées avec une chute sur le Tour du Pays basque et le Covid-19 attrapé avant les Championnats de France. Romain Bardet, qui est déjà monté deux fois sur le podium (2e en 2016, 3e en 2017) tentera également de se mettre en évidence pour le dernier Tour de France de sa carrière et surtout après son abandon l’année dernière. Arnaud Démare, Guillaume Martin, Lenny Martinez ou encore Paul Lapeira, tout juste sacré champion de France, seront également à suivre dans une quête de victoire d’étapes.

Primes

Comme chaque année, le grand vainqueur de ce Tour de France 2024 empochera la somme de 500.000 euros. Son dauphin percevra, lui, une prime de 200.000 euros, alors que le troisième touchera 100.000 euros. Et parmi les nombreuses primes, le porteur du maillot vert à l’arrivée à Nice empochera 25.000 euros, tout comme le détenteur du maillot à pois de meilleur grimpeur. De son côté, le porteur du maillot blanc de meilleur jeune touchera 20.000 euros. Une prime identique sera attribuée au super combatif de cette 111e édition.

Diffusion TV

Chaque étape de la 111e édition du Tour de France sera à suivre en direct et en intégralité sur France Télévisions (France 2 et France 3) et sur Eurosport 1 (disponible via MyCanal).