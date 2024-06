«On a tous rêvé de ça» : Victor Wembanyama prêt à réaliser l'exploit aux JO 2024

L’équipe de France masculine de basketball organisait son Media Day dans les locaux de l’INSEP, ce jeudi, en présence du staff et d’une partie des joueurs. Victor Wembanyama en a profité pour s’exprimer sur les ambitions des tricolores lors des JO 2024.

Un groupe tourné vers un même objectif. L’équipe de France masculine de basketball était réunie dans les locaux de l’INSEP, ce jeudi, pour une rencontre avec la presse française et internationale. En préambule, le sélectionneur Vincent Collet a immédiatement souligné le fait que la défense serait au cœur de la préparation, avec l’ambition de figurer en haut du classement dans ce secteur de jeu lors des JO 2024 à Paris. Il a également précisé que la sélection définitive serait dévoilée après le 14 juillet. Il restera ensuite deux matchs amicaux – le 19 juillet face au Canada et le 21 juillet face à l’Australie – pour finaliser leur préparation.

Même son de cloche du côté des joueurs, qui ont tous confirmé l’accent particulier mis sur le secteur défensif à l’entraînement. Et ça tombe bien, puisque l’équipe de France compte dans ses rangs Rudy Gobert, élu meilleur défenseur de l’année en NBA pour la quatrième fois de sa carrière la saison passée, ainsi que Victor Wembanyama, qui était à deux doigts de lui rafler le trophée malgré le fait qu’il était dans sa saison rookie.

Un collectif à créer autour de Victor Wembanyama

Le jeu intérieur, avec les deux tours jumelles que sont Rudy Gobert et Vcitor Wembanyama, est perçu comme un des principales forces de cette équipe de France. La capacité de ce dernier à tirer de loin et à dribbler ajoute une dimension unique aux Tricolores. Trouver une identité collective sera toutefois primordiale, selon Nando De Colo.

«Le fait que Victor soit dans l’équipe, on a tendance à plus axer le jeu sur lui. Ce qui est normal. Il va prendre de la place sur le terrain. Il en prend en dehors, il suffit de voir le nombre de journalistes présents aujourd’hui. À partir de là, c’est un collectif qui doit se créer. On a les capacités à l’extérieur de créer du danger, avec des joueurs qui sont très talentueux. Il va justement falloir trouver une alternance entre le jeu intérieur et extérieur», a expliqué le joueur de l’ASVEL qui a déjà prévenu qu’il prendrait sa retraite internationale après ces JO 2024.

Une véritable ambition

Avec une équipe composée de joueurs expérimentés, et de jeunes talents qui, pour certains d’entre eux, vont participer à leur première compétition sous le maillot des Bleus, cette sélection française affiche de véritables ambitions et semble décidée à s’en donner les moyens dès cette phase de préparation.

«On a tous rêvé de ça. Tout le monde est dans les starting-blocks, prêts à poser les pieds sur le terrain dès les matchs amicaux, avec de l’intensité. Le niveau d’implication sur le terrain est juste incroyable. Le niveau de concentration et d’intensité. Les objectifs, ce ne sont pas que des mots, ce sont aussi des actes, autant de la part des joueurs que du staff», a confié Victor Wembanyama, qui ne cache pas que le groupe ne vise rien d’autre que la médaille d’or.

Un objectif qui passera, peut-être, par une confrontation face aux grands favoris de la compétition, la «Team USA», qui affichera une équipe composée de plusieurs légendes, dont LeBron James, Stephen Curry, Kevin Durant, ou encore Joel Embiid. Ce qui ne semble pas effrayer l’intérieur français le moins du monde.

«C’est vraiment excitant de les avoir connus sur le terrain durant cette saison en NBA, et j’espère qu’on aura la chance de se confronter à eux. Il y aura des matchups très intéressants, et c’est un rêve en tant que joueur d’affronter la 'Team USA' et de jouer contre toutes ces légendes», a-t-il lancé avec une confiance qui fait vraiment plaisir à entendre.