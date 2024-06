UFC : Conor McGregor à l’affiche d’un célèbre jeu vidéo

Conor McGregor, combattant MMA star de l’UFC, est à l’affiche d’un nouveau contenu additionnel pour son jeu Hitman III, renommé Hitman World of Assassination, comme l’a dévoilé, ce jeudi, IO Interactive.

A défaut de le voir combattre, ce samedi, à l’UFC 303, les fans pourront jouer avec Conor McGregor dans un jeu vidéo. Ce jeudi, le développeur de jeu IO Interactive a déployé une nouvelle mission pour l’Agent 47, le célèbre personnage de Hitman World of Assassination, avec en ennemi principal le «Disruptor» à l’effigie et avec la voix du combattant irlandais.

«L’ère du Disruptor est arrivée ! J’ai eu beaucoup de plaisir à créer ce personnage et à l’amener à la vie. J’ai hâte de voir les joueurs essayer de l’affronter. L’Agent 47 est en route pour le combat de sa vie», a confié Conor McGregor dans un communiqué de presse.

«Nous sommes plus qu’enthousiastes à l’idée d’avoir Conor dans Hitman World of Assassination. Les joueurs vont vraiment apprécier cette nouvelle mission qui réunit tout le meilleur de Hitman World of Assassination associée au charisme brut et à l’énergie d’un athlète parmi les plus performants au monde. Je suis impatient de voir nos joueurs plonger dans cette nouvelle mission et aimer ce que l’équipe a créé», a indiqué Hakan Abrak, président directeur-général de IO Interactive.

«The Notorious» devait retrouver la compétition, ce samedi, à l’UFC 303 contre Michael Chandler. Finalement, il a dû déclarer forfait pour blessure. Âgé de 35 ans, Conor McGregor n’a plus combattu depuis deux ans.