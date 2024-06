Copa America 2024 : Folarin Balogun comparé à un singe sur les réseaux sociaux après la défaite des Etats-Unis

Jeudi, l’attaquant américain Folarin Balogun a été la cible de nombreuses insultes racistes sur les réseaux sociaux, après la défaite des Etats-Unis lors de la Copa America. L’AS Monaco, son club, dénonce ces comportements.

Le racisme dans le football, un véritable fléau. Jeudi, après la défaite des Etats-Unis contre le Panama (2-1) lors de la Copa America 2024, l’attaquant américain Folarin Balogun a été victime d’insultes à caractère racial sur les réseaux sociaux. Le joueur évoluant à l’AS Monaco a été comparé à un singe par plusieurs internautes. Pourtant, l’attaquant avait ouvert le score pour son équipe lors de la rencontre (22e), alors que les Etats-Unis jouaient en infériorité numérique depuis plusieurs minutes (18e). Pas de quoi convaincre les internautes, qui ont exprimé leur haine gratuitement sur les réseaux sociaux.

L’AS Monaco et la Fédération au secours de Balogun

Des faits immédiatement dénoncés par l’AS Monaco, qui a exprimé «son soutien indéfectible» à son joueur, Folarin Balogun. «Le Club condamne avec la plus grande fermeté tout acte de racisme et de discrimination. Ces comportements sont en totale contradiction avec les valeurs de notre club et l'esprit sportif que nous défendons», a dénoncé le club de la principauté dans un message publié sur X (anciennement Twitter).







L'AS Monaco exprime son soutien indéfectible à son joueur Folarin Balogun, cible de propos injurieux et racistes sur ses réseaux sociaux en marge de la rencontre de Copa America entre les États-Unis et le Panama.





Le Club condamne avec la… https://t.co/9CjCGz07nB pic.twitter.com/iJXMJDWTUG — AS Monaco (@AS_Monaco) June 28, 2024

De son côté, la Fédération américaine de football n’est pas restée sans rien faire non plus. Dans un communiqué, diffusé sur les réseaux sociaux, elle déplore de tels comportements. «Il n’y a absolument aucune place dans le jeu pour un comportement aussi haineux et discriminatoire. Ces actions sont non seulement inacceptables mais aussi contraires aux valeurs de respect et d’inclusion que nous défendons en tant qu’organisation, a réagi la Fédération américaine de football dans un bref communiqué sur les réseaux. US Soccer s’oppose fermement au racisme sous toutes ses formes et continuera à soutenir ses joueurs», peut-on lire sur le communiqué.

U.S. Soccer stands firmly against racism in all forms and will continue to support our players. pic.twitter.com/QayH6AY7ji — U.S. Soccer Men's National Team (@USMNT) June 28, 2024

Face à toutes ces insultes, l’attaquant américain a fini par diffuser certains messages reçus sur son téléphone. Dans plusieurs conversations, les internautes le comparent à un singe. Inacceptable.

Folarin Balogun shares on Instagram racist DMs he’s received following the USMNT match against Panama.





Not acceptable. pic.twitter.com/7zrAXP7IKH — Attacking Football (@AttackingFooty) June 28, 2024

Vinicius Junior, victime régulière

Malheureusement, dans le football, ce genre de comportement n’est pas rare. Notamment dans le championnat espagnol où le Brésilien Vinicius Júnior en est la cible très fréquemment. À plusieurs reprises, le joueur du Real Madrid a eu des altercations avec certains supporters. Souvent moqué pour sa couleur de peau, le Brésilien dénonce régulièrement ces actes sur les réseaux sociaux. Mais sans réellement changer les mentalités des supporters.

Malgré les nombreuses campagnes réalisées par les instances de football pour lutter contre le racisme, ce dernier reste un véritable fléau dans ce sport. Censé être le plus populaire de la planète, il a encore du chemin à faire niveau mentalité.