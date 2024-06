Top 14 : le Stade toulousain surclasse Bordeaux (59-3) et remporte son 23e titre de champion de France

Le Stade toulousain est sacré champion de France pour la 23e fois de son histoire après sa large victoire face à l’Union Bordeaux-Bègles (59-3) et réalise le doublé Championnat-Coupe d’Europe.

Une véritable humiliation pour clôturer la saison. Dans un stade Vélodrome en feu, hôte de cette finale du Top 14, le Stade toulousain d'Antoine Dupont et de Romain Ntamack a effectué une démonstration en ne laissant aucune chance à l'Union Bordeaux-Bègles (59-3).





Historique, nos Stadistes ajoutent un 23ème Bouclier de Brennus à leur palmarès pic.twitter.com/ax61nhljRI — Stade Toulousain (@StadeToulousain) June 28, 2024

Dès le coup d'envoi de la rencontre, les «Rouge et noir» ont montré qu'ils étaient présents avec trois essais inscrits par Antoine Dupont (6' et 23') et Peato Mauvaka (20'). En face, les joueurs de l'Union Bordeaux-Bègles n'ont pu répondre qu'avec une pénalité transformée par Maxime Lucu (11'), évitant aux Bordelais de rentrer aux vestiaires sans le moindre point inscrit (22-3).

Une saison d'exception pour le Stade toulousain

La seconde période n'a été qu'un long chemin de croix pour les Bordelais, qui n'ont pas inscrit le moindre point. En revanche, la bande à Antoine Dupont s'est amusée avec 6 essais inscrits par Thomas Ramos (64' et 74'), Julien Marchand (67'), Blair Kinghorn (70'), David Ainu'u (79'), et Ange Capuozzo (80+2'), auteur d'un essai alors que les Toulousains auraient pu conclure la rencontre en bottant en touche (59-3).

Avec un match quasiment parfait, le Stade toulousain a battu plusieurs records, dont celui de la plus large victoire dans une finale du Top 14, avec 56 points d'écart. Mais surtout, la formation d'Ugo Mola réalise un doublé Championnat-Coupe d'Europe historique, un peu plus d'un mois après un succès face aux Irlandais du Leinster (31-22).