Wimbledon 2024 : Novak Djokovic sera-t-il présent sur le gazon londonien ?

Ce vendredi, selon le tirage au sort, Novak Djokovic figure bien dans le tableau de Wimbledon cette année. Blessé à Roland-Garros, le Serbe était pourtant encore incertain pour ce Grand Chelem il y a quelques jours.

Fin du suspense. Blessé lors de son 8e de finale à Roland-Garros, Novak Djokovic avait fini par déclarer forfait et se faire opérer du ménisque médial droit. Alors que son opération a eu lieu il y a maintenant trois semaines, sa présence à Wimbledon était compromise. Mais ce vendredi, l’ancien N°1 mondial est bien présent dans le tableau du Grand Chelem britannique et affrontera au premier tour le Tchèque Vit Kopriva (123e mondial et issu des qualifications), selon le tirage au sort.

Un nouveau choc Sinner-Alcaraz ?

En étant tête de série N°2, le Serbe de 37 ans retrouvera Alexander Zverev, finaliste lors des Internationaux de France 2024, et Hubert Hurkacz dans sa moitié de tableau. À Londres, Novak Djokovic sera en quête d’un huitième trophée sur gazon et ainsi rejoindre Roger Federer, joueur le plus titré à Wimbledon avec huit sacres. Mais le Serbe voudra surtout s’offrir un 25e titre de Grand Chelem et améliorer un peu plus son propre record.

Dans l’autre partie de tableau, la demi-finale risque d’offrir un nouveau choc entre l’Italien Jannik Sinner, N°1 mondial, et son grand rival espagnol, Carlos Alcaraz, N°3 mondial et vainqueur de Roland-Garros cette année. Si cette rencontre a lieu, Sinner aura à cœur de prendre sa revanche sur l’Espagnol, qui l’avait sorti en demi-finale porte d’Auteuil.

Andy Murray, une dernière danse

L’Italien est d’ailleurs apparu à l’entraînement jeudi sur le Centre Court en compagnie de… Novak Djokovic. Lors de cette séance, le Serbe s’est présenté avec une genouillère et une coudière souples. Mais les images de cet entraînement entre les N°1 et N°2 mondiaux ont rassuré concernant la forme physique du Serbe, incertain pour Wimbledon il y a encore quelques jours.

L’autre présence inattendue lors de cette quinzaine londonienne, celle d’Andy Murray ​​qui s'est fait opérer d'un kyste à la colonne vertébrale la semaine dernière. Mais l’Ecossais souhaite saluer une dernière fois le public britannique de Wimbledon, qu’il a remporté deux fois (2013 et 2016). Jouant déjà depuis 2019 avec une hanche métallique, il devrait prendre sa retraite après les Jeux olympiques de Paris cet été.