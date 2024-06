Euro 2024 : l'Allemagne élimine le Danemark (2-0) et se qualifie pour les quarts de finale

En battant le Danemark (2-0), ce samedi 29 juin, l'Allemagne s'est qualifiée pour les quarts de finale de l'Euro 2024.

Ils ont laissé passer l’orage avant de se qualifier. Dans une rencontre interrompue plusieurs minutes à la suite d’un énorme orage au-dessus du Signal Iduna Park de Dortmund, le pays-hôte de l'Euro 2024 s’est qualifié pour les quarts de finale en battant le Danemark (2-0), ce samedi soir. Pour la première fois depuis 2016, la Nationalmannschaft va disputer un quart de finale d'un tournoi majeur, contre l'Espagne ou la Géorgie opposées dimanche, le 5 juillet à Stuttgart.

Les joueurs de Julian Nagelsmann sont tout de même passés tout près d'une nouvelle déconvenue. Si Kai Havertz, sur penalty (53e), et Jamal Musiala, profitant d'une rare erreur de l'impeccable Kasper Schmeichel (68e), ont marqué, Joachim Andersen a été le héros malheureux. Le défenseur danois a d'abord cru donner l'avantage à son équipe en propulsant dans le but de Manuel Neuer le ballon mal dégagé par la défense allemande (51e). Après une longue interruption pour consulter la VAR, le but a finalement été invalidé pour hors-jeu. Sur l'action suivante, soit quarante secondes plus tard, l’ancien défenseur de Lyon a détourné de la main un centre allemand et offert un pénalty à la Nationalmannschaft, transformé en coin par Havertz (52e).

Il faudra monter d’un cran le niveau en quarts de finale surtout si ce sont les impressionnants espagnols qui se présentent face aux Allemands.