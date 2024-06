Euro 2024 : l’Italie, championne d’Europe en titre, éliminée par la Suisse (2-0)

Championne d'Europe en titre, l'Italie a été éliminée par la Suisse (2-0) ce samedi 29 juin, en huitièmes de finale de l'Euro 2024.

Première sensation à l'Euro 2024. Les tenants du titre ont été éliminés (2-0) par la Suisse en huitièmes de finale à Berlin ce samedi. Et si c’est une sensation, il n’y a rien d’illogique tant la formation helvète a été au-dessus d’une très pâle Squadra azzurra.

L’Italie, quatre titres de champions du monde (1934, 1938, 1982 et 2006) et deux continentaux (1968 et 2021) au compteur mais qui reste sur deux non-participations aux derniers Mondiaux, quitte la compétition par la petite porte. Pour rappel, les Transalpins étaient passés par un trou de souris lors de la phase de qualifications fin 2023.

Le Suisses, qui avaient éliminé la France en 2021 au même stade de la compétition, ont marqué par Remo Freuler (37e) et Ruben Vargas (46e).

La Suisse, qui n'a jamais accédé au dernier carré d'une grande compétition, affrontera en quarts le vainqueur du huitième de finale entre l'Angleterre, citée parmi les favoris de l'Euro mais balbutiante depuis son entrée en lice, et la Slovaquie, prévu à Gelsenkirchen dimanche (18h).