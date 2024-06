Formule 1 : le classement complet des pilotes et des constructeurs

Après sa victoire lors de la course sprint du Grand Prix d'Autriche, Max Verstappen a encore accentué son avance en tête du championnat du monde de Formule 1 devant Lando Norris et Charles Leclerc. Voici les classements complets des pilotes et des constructeurs de la saison 2024.

Le classement des pilotes

1. Max Verstappen (Red bull) 227 points

2. Lando Norris (McLaren) 156 points

3. Charles Leclerc (Ferrari) 150 points

4. Carlos Sainz (Ferrari) 120 points

5. Sergio Pérez (Red Bull) 112 points

6. Oscar Piastri (McLaren) 94 points

7. George Russell (Mercedes) 86 points

8. Lewis Hamilton (Mercedes) 73 points

9. Fernando Alonso (Aston Martin) 41 points

10. Yuki Tsunoda (Racing Bulls) 19 points

11. Lance Stroll (Aston Martin) 17 points

12. Daniel Ricciardo (Racing Bulls) 9 points

13. Oliver Bearman (Ferrari) 6 points

-. Nico Hülkenberg (Haas) 6 points

15. Pierre Gasly (Alpine) 5 points

16. Esteban Ocon (Alpine) 3 points

17. Alexander Albon (Williams) 2 points

18. Kevin Magnussen (Haas) 1 point

19. Guanyu Zhou (Stake F1 Team) 0 point

-. Valtteri Bottas (Stake F1 Team) 0 point

-. Logan Sargeant (Williams) 0 point

Le classement des constructeurs

1. Red Bull 339 points

2. Ferrari 276 points

3. McLaren 250 points

4. Mercedes 159 points

5. Aston Martin 58 points

6. Racing Bulls 28 points

7. Alpine 8 points

8. Haas 7 points

9. Williams 2 points

10. Kick Sauber 0 point