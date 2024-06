Euro 2024 : l’Espagne renverse la Géorgie (4-1) et file en quarts de finale

Menée au score, l’Espagne a renversé, ce dimanche, la Géorgie (4-1) pour se qualifier pour les quarts de finale de l’Euro 2024, où elle retrouvera l’Allemagne.

L’Espagne sera au rendez-vous des quarts de finale. Après un parcours sans faute en phase de poules avec trois succès en autant de rencontres, la Roja a renversé, ce dimanche, la Géorgie en 8e de finale de l’Euro 2024 et confirmé son statut de (grande) favorite (4-1). Menés au score contre le cours du jeu, après un but contre son camp de Robin Le Normand (18e), les hommes de Luis de la Fuente n’ont jamais paniqué et Rodri a remis les deux équipes à égalité juste avant la pause d'une frappe sèche à la rentrée de la surface (39e).

Au retour des vestiaires, la formation ibérique a mis la main sur cette rencontre avec l’inévitable Fabian Ruiz (51e), en très grande forme depuis le début de la compétition (deux buts et deux passes décisives). Nico Williams (75e) et Dani Olmo (83e) ont ensuite scellé la victoire de l’Espagne, tout en mettant un terme au beau parcours de la Géorgie, qui a notamment battu le Portugal en poule (2-0).

Sur la pelouse de Cologne, cette équipe d’Espagne a encore fait l’étalage de son impressionnante force collective. Et elle se présentera avec le plein de confiance au moment de retrouver l’Allemagne, vendredi prochain, en quart de finale pour un énorme choc déjà forcément très attendu. Willy Sagnol et les Géorgiens pourront eux quitter l'Allemagne la tête haute.