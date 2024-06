Football : l’énorme colère de Dimitri Payet au Brésil après avoir été remplacé en seconde période (vidéo)

Dimitri Payet, qui évolue au Brésil, est entré dans une grosse colère samedi soir, après avoir été remplacé à l’heure de jeu par son entraîneur alors qu’il avait fait son entrée en jeu à la 14e minute.

Il n’a pas du tout apprécié. Entré en première période et sorti à l’heure de jeu lors du match de son équipe, le Vasco de Gama, contre Botafogo (1-1), lors de la 13e journée du championnat brésilien, dans la nuit de samedi à dimanche, Dimitri Payet est entré dans une colère noire.

Ex OM : Dimitri Payet (Vasco da Gama ) est entré en jeu en à la 14eme minute et sorti ensuite à la 60eme, il a quitté le terrain en colère en donnant un coup de pied sur le banc





Vasco da Gama a fait 1-1 à domicile vs le leader Botafogo #TeamOMpic.twitter.com/plr6xG31Nq — BAWOAWA (@BAWOAWWA) June 30, 2024

L’ancien capitaine de l’OM (37 ans), régulièrement blessé en ce début de saison (ischios et ligaments du genou) a donné un grand coup de pied sur une façade en plexiglas du banc avant de s'isoler.

«On augmente progressivement la charge d'entraînement, jour après jour j'essaie de le conditionner. On va essayer d'augmenter son volume de jeu en le faisant entrer en cours de match. Je l'ai remplacé pour ne prendre aucun risque, a expliqué l’entraîneur Rafael Paiva. On ne s'attendait pas à la blessure d'Estrella (à la 14e minute), nous voulions faire rentrer Payet bien plus tard. On a été forcé de le faire rentrer aussi tôt.»