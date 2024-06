Formule 1 : George Russell s'impose en Autriche après une fin de course complètement folle

Le Britannique George Russell a remporté, ce dimanche, le Grand Prix d'Autriche de Formule 1 au terme d'une fin de course incroyable marquée par l'accident entre Max Verstappen et Lando Norris.

Un dénouement comme les fans les aiment. George Russell s’est imposé sur le circuit de Spielberg (appelé Red Bull Ring), ce dimanche, lors du Grand Prix d'Autriche, profitant d'un accrochage entre Max Verstappen, qui a terminé cinquième, et Lando Norris (McLaren), qui a dû abandonner. Le Britannique offre à Mercedes sa première victoire depuis novembre 2022 lorsqu’il avait remporté son premier Grand Prix en carrière.

2e VICTOIRE EN F1 POUR GEORGE RUSSELL !





Le Britannique s'impose après une fin de course totalement folle, marquée par l'accrochage entre les deux leaders Verstappen et Norris !





