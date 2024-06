MotoGP : Francesco Bagnaia s’impose aux Pays-Bas et se rapproche de Jorge Martin au championnat du monde

L’Italien Francesco Bagnaia a remporté, ce dimanche, le Grand-Prix des Pays-Bas de MotoGP. Une nouvelle performance lui permettant de réduire l’écart au championnat du monde sur Jorge Martin, deuxième de la course.

Il se rapproche un peu plus. Francesco Bagnaia a réduit encore un peu plus l'écart au championnat du monde MotoGP sur Jorge Martin en remportant le Grand Prix des Pays-bas dimanche. L'Italien a franchi la ligne d'arrivée avec plus de 3,5 secondes d'avance sur l'Espagnol qui ne compte plus que dix points d'avance.

Après avoir déjà remporté haut la main la course sprint la veille, Bagnaia a montré qu'il entendait bien dépasser Martin pour s'assurer un troisième titre de champion du monde consécutif après ceux obtenus en 2022 et 2023. C'est la troisième victoire consécutive de «Pecco» Bagnaia à Assen et sa cinquième victoire en huit courses cette année, la troisième de rang.

Le Turinois aura encore l’occasion de rattraper Martin, voire de le dépasser, lors du GP d'Allemagne le week-end prochain.

Du côté des Français, ils n'ont de nouveau pas vraiment existé avec une 12e place pour Fabio Quartararo et une 13e pour Johann Zarco.