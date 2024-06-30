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MotoGP : la grille de départ du Grand Prix des Pays-Bas

Francesco Bagnaia partira en pole position sur le circuit d'Assen. [Gold and Goose / Icon Sport]
Par CNEWS
Publié le - Mis à jour le

Francesco Bagnaia partira en pole position du Grand Prix de MotoGP des Pays-Bas ce dimanche, sur le circuit d’Assen.

Première ligne

Francesco Bagnaia (ITA/Ducati)

Jorge Martín (ESP/Ducati-Pramac)

Maverick Vinales (ESP/Aprilia)

Deuxième ligne

Alex Marquez (ESP/Ducati-Gresini)

Aleix Espargaro (ESP/Aprilia)

Fabio Di Giannantonio (ITA/Ducati-VR46)

Troisième ligne

Marc Marquez (ESP/Ducati-Gresini)

Franco Morbidelli (ITA/Ducati-Pramac)

Brad Binder (RSA/KTM)

Quatrième ligne

Pedro Acosta (ESP/GasGaS-Tech3)

Enea Bastianini (ITA/Ducati)

Raul Fernandez (ESP/Aprilia-Trackhouse)

Cinquième ligne

Fabio Quartararo (FRA/Yamaha)

Jack Miller (AUS/KTM)

Marco Bezzecchi (ITA/Ducati-VR46)

Sixième ligne

Alex Rins (ESP/Yamaha)

Miguel Oliveira (POR/Aprilia-Trackhouse)

Lorenzo Salvadori (ITA/Aprilia)

Jorge Martin a conservé sa place en tête du classement des pilotes.
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Septième ligne

Johann Zarco (FRA/Honda-LCR)

Joan Mir (ESP/Honda)

Luca Marini (ITA/Honda)

Huitième ligne

Augusto Fernandez (ESP/GasGaS-Tech3)

Takaaki Nakagami (JPN/Honda-LCR)

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