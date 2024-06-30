MotoGP : la grille de départ du Grand Prix des Pays-Bas

Francesco Bagnaia partira en pole position du Grand Prix de MotoGP des Pays-Bas ce dimanche, sur le circuit d’Assen.
Première ligne
Francesco Bagnaia (ITA/Ducati)
Jorge Martín (ESP/Ducati-Pramac)
Maverick Vinales (ESP/Aprilia)
Deuxième ligne
Alex Marquez (ESP/Ducati-Gresini)
Aleix Espargaro (ESP/Aprilia)
Fabio Di Giannantonio (ITA/Ducati-VR46)
Troisième ligne
Marc Marquez (ESP/Ducati-Gresini)
Franco Morbidelli (ITA/Ducati-Pramac)
Brad Binder (RSA/KTM)
Quatrième ligne
Pedro Acosta (ESP/GasGaS-Tech3)
Enea Bastianini (ITA/Ducati)
Raul Fernandez (ESP/Aprilia-Trackhouse)
Cinquième ligne
Fabio Quartararo (FRA/Yamaha)
Jack Miller (AUS/KTM)
Marco Bezzecchi (ITA/Ducati-VR46)
Sixième ligne
Alex Rins (ESP/Yamaha)
Miguel Oliveira (POR/Aprilia-Trackhouse)
Lorenzo Salvadori (ITA/Aprilia)
Septième ligne
Johann Zarco (FRA/Honda-LCR)
Joan Mir (ESP/Honda)
Luca Marini (ITA/Honda)
Huitième ligne
Augusto Fernandez (ESP/GasGaS-Tech3)
Takaaki Nakagami (JPN/Honda-LCR)