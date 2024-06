Tour de France 2024 : nouvelle victoire française avec Kévin Vauquelin, Tadej Pogacar s’empare du maillot jaune

Au lendemain de la victoire de Romain Bardet, Kévin Vauquelin a remporté, ce dimanche, la 2e étape du Tour de France à Bologne (Italie). Tadej Pogacar s’est emparé du maillot jaune.

Les routes italiennes du Tour de France réussisse parfaitement aux Tricolores. Au lendemain du succès de Romain Bardet, Kévin Vauquelin a signé une 2e victoire française en deux jours, en remportant, ce dimanche, la 2e étape de la Grande Boucle en solitaire à Bologne (Italie). Âgé de 23 ans, le Normand, qui dispute son premier Tour, s’est offert la plus belle victoire de sa jeune carrière et la toute première de son équipe son équipe Arkéa-B&B Hotels sur les routes du Tour de France.

Présent dans le groupe d’échappés, le vice-champion de France du contre-la-montre a fait la différence dans le second passage de San Luca. Il a lâché Nelson Oliveira et Jonas Abrahamsen avant de creuser l’écart dans la descente vers Bologne, lui qui avait connu une journée compliquée la veille. «Je savais que dans la bosse j’étais plus ‘punchy’ qu’eux», a confié Kévin Vauquelin à l’arrivée tout en savourant sa victoire. «Hier, j’étais un peu au fond du seau, je n’avais pas totalement le moral mais j'étais revanchard et la roue a tourné assez vite finalement. J’y ai cru, j’ai su saisir les opportunités, être un peu malin. On a eu une journée parfaite», s’est-il félicité.

Dans cette même côte de San Luca, Tadej Pogacar a également placé une attaque et seul Jonas Vingegaard a été en mesure de le suivre. Et tous deux ont finalement terminé juste devant les autres favoris de cette 111e édition. Mais le Slovène, vainqueur en 2020 et 2021, s’est emparé du maillot jaune de leader, qui était sur les épaules de Romain Bardet.

Et il devrait le conserver, ce lundi, à l’issue de la 3e étape promise à un sprinteur à Turin. Avec une nouvelle victoire française ? Ce sera ensuite le début des choses très sérieuses pour Tadej Pogacar et le reste des coureurs avec l’arrivée dans l’Hexagone et notamment le col du Galibier à gravir (23 km à 5,1%).