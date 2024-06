Wimbledon 2024 : dates, favoris, primes, diffusion TV… Tout savoir sur le Grand Chelem britannique

Troisième Grand Chelem de la saison, l’édition 2024 de Wimbledon se tient à partir de lundi et jusqu’au 14 juillet, date de la finale hommes, sur le gazon londonien.

Dates

L’édition 2024 de Wimbledon se tiendra de ce lundi 1er au dimanche 14 juillet, date de la finale hommes, sur les courts en gazon du All England Lawn Tennis Club.

Favoris

La grande inconnue concerne l’état de santé de Novak Djokovic. Le Serbe, vainqueur à sept reprises sur le gazon londonien, a été opéré du genou droit après avoir déclaré forfait avant son quart de finale à Roland-Garros. Reste à savoir s’il sera en pleine possession de ses moyens pour défendre ses chances et conquérir une 8e couronne. Tenant du titre, Carlos Alcaraz sera également l’un des grands favoris, tout comme le n°1 mondial italien Jannik Sinner, vainqueur de son premier titre sur gazon à Halle.

Chez les femmes, la n°1 mondiale Iga Swiatek, quadruple lauréate de Roland-Garros, figure parmi les favorites, même si le gazon n’est pas sa surface de prédilection. Demi-finaliste l’an passé et victorieuse de l’Open d’Australie en janvier, Aryna Sabalenka figure également parmi les prétendantes. A l’instar de Ons Jabeur, très à l’aise sur gazon et finaliste en 2022 et 2023.

Français en lice

Au total, ils seront 12 joueurs français dans le tableau principal de cette édition 2024 de Wimbledon avec Ugo Humbert, Adrian Mannarino, Arthur Fils, Gaël Monfils, Arthur Rinderknech, Arthur Cazaux, Corentin Moutet, Constant Lestienne, Hugo Gaston, Maxime Janvier, Lucas Pouille et Quentin Halys. Chez les femmes, elles seront cinq joueuses tricolores sur le gazon anglais avec Caroline Garcia, Clara Burel, Diane Parry, Océane Dodin, Varvara Gracheva.

Dix derniers vainqueurs

Hommes

2023 : Carlos Alcaraz (Espagne)

2022 : Novak Djokovic (Serbie)

2021 : Novak Djokovic (Serbie)

2020 : Annulé

2019 : Novak Djokovic (Serbie)

2018 : Novak Djokovic (Serbie)

2017 : Roger Federer (Suisse)

2016 : Andy Murray (Grande-Bretagne)

2015 : Novak Djokovic (Serbie)

2014 : Novak Djokovic (Serbie)

Femmes

2023 : Marketa Vondrousova (République tchèque)

2022 : Elena Rybakina (Kazakhstan)

2021 : Ashleigh Barty (Australie)

2020 : Annulé

2019 : Simona Halep Roumanie

2018 : Angelique Kerber

2017 : Garbine Muguruza (Espagne)

2016 : Serena Williams (Etats-Unis)

2015 : Serena Williams (Etats-Unis)

2014 : Petra Kvitova (République tchèque)

Dotation

Les vainqueurs du tableau féminin et masculin empocheront la somme de 3,2 millions d’euros, contre 1,66 million d’euros pour les finalistes malheureux. La dotation de l’édition 2024 de Wimbledon a atteint un montant total record de 59 millions.

Voici le détail des primes

Vainqueur : 3,2 millions d’euros

Finale : 1,66 million d’euros

Demi-finale : 846.000 euros

Quart de finale : 444.000 euros

8e de finale : 267.500 euros

3e tour : 170.000 euros

2e tour : 110.000 euros

1er tour : 71.000 euros

Diffusion TV

Le Grand Chelem britannique sera à suivre dans son intégralité sur les chaînes et les différents canaux de diffusion de beIN SPORTS (disponible via MyCanal). Lors des premiers tours, les rencontres commenceront à 11 h sur les courts annexes, à 13h sur le court n°1 et 13h30 sur le court central.