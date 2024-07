Badminton : un jeune joueur de 17 ans décède après un malaise en plein match

Un jeune joueur chinois de badminton, âgé de 17 ans, est décédé après un malaise en plein match, lors des championnats asiatiques junior organisés à Yogyakarta (Indonésie).

Une tragique disparition dans le monde du badminton. Un jeune joueur chinois de 17 ans est décédé, ce week-end, après un malaise en plein match lors des championnats asiatiques junior de badminton, organisés à Yogyakarta (Indonésie), ont annoncé les organisateurs. Alors qu’il était opposé au Japonais Kazuma Kawano, Zhang Zhijie s’est effondré sur le terrain durant le premier set de la rencontre.

Pris rapidement en charge par un médecin et le service médical du tournoi, il a été transporté en urgence à l’hôpital. Mais il a succombé un peu plus tard dans la soirée. Pour l’heure, les raisons de sa mort restent à déterminer. «Pour l’instant, l’hôpital local n’a pas encore identifié la cause du décès», a indiqué la Fédération chinoise de badminton, qui a exprimé ses «plus sincères condoléances aux parents et à la famille» du joueur.

Une minute de silence a été respectée, ce lundi, lors du tournoi par équipes en l’honneur de Zhang Zhijie, qui avait rejoint l’équipe nationale junior de Chine l’année dernière et remporté le titre en simple au Dutch Junior International (Pays-Bas). L’équipe chinoise portait également des brassards noirs pour saluer sa mémoire.