Euro 2024 : compositions probables, arbitre, diffusion TV… Tout savoir sur le 8e de finale entre la France et la Belgique

Décevante depuis le début de la compétition, l’équipe de France affronte, ce lundi (18h), la Belgique à Düsseldorf en 8e de finale de l’Euro 2024.

Composition probable de la France

Maignan - Koundé, Upamecano, Saliba, T. Hernandez - Kanté, Tchouaméni, Rabiot - Griezmann - Thuram, Mbappé

Composition probable de la Belgique

Casteels - Castagne, Faes, Vertonghen, Theate - Tielemans, Onana, De Bruyne - Doku, Lukaku, Lukebakio

Arbitre

Glenn Nyberg a été désigné pour diriger cette rencontre entre les Bleus et les Diables Rouges. Âgé de 35 ans, le Suédois a déjà arbitré la France par le passé. C’était en novembre 2021 lors de la large victoire contre le Kazakhstan en éliminatoires de la Coupe du monde 2022 (8-0). Il n’a en revanche encore jamais croisé la route de l’équipe de Belgique. Dans la compétition, il a déjà dirigé le match entre la Roumanie et l’Ukraine (3-0) puis la rencontre opposant l’Albanie à l’Espagne (0-1).

Stade

Ce 8e de finale opposant la France et la Belgique se jouera sur la pelouse du stade de Düsseldorf. Si les Belges vont découvrir cet antre doté de 47.000 places, les coéquipiers de Kylian Mbappé ont déjà joué dans cette enceinte lors de leur premier match de la phase de groupes remporté contre l’Autriche (1-0).

Historique

Il s’agira de la 76e confrontation entre la France et la Belgique avec un bilan favorable aux Belges. Les Diables comptent 30 victoires face aux Bleus contre 26 pour les Tricolores (19 matchs nuls). Mais l’équipe de France reste sur deux succès contre son voisin, en demi-finales de la Coupe du monde 2018 (1-0) et de la Ligue des nations 2021 (3-2). Les deux équipes se retrouveront ensuite dans le même groupe en Ligue des nations.

Diffusion TV

Ce 8e de finale de l’Euro 2024 entre la France et la Belgique sera à suivre en direct et en intégralité à partir de 18h sur TF1 et beIN SPORTS 1 (disponible via MyCanal).