Tour de France 2024 : deux coéquipiers s’échappent avant de descendre de leur vélo et d’attendre le peloton (vidéo)

Jonas Abrahamsen et Johannes Kulset, coéquipiers au sein de l’équipe Uno-X, ont attaqué, ce lundi, au début de la 3e étape du Tour de France avant de descendre de leur vélo et d’attendre le peloton.

Une scène insolite qui demandera des explications. Moins de dix kilomètres après le départ de la 3e étape du Tour de France, ce lundi, entre Plaisance et Turin (Italie), Jonas Abrahamsen, grand animateur de cette 111e édition, a placé une attaque. Mais le Norvégien de l’équipe Uno-X, porteur du maillot vert et du maillot à pois, n’était pas seul. Il s’est échappé en compagnie de son coéquipier Johannes Kulset (20 ans), plus jeune coureur de cette Grande Boucle 2024.

First attack of the day from a @UnoXteam duo : Johannes Kulset and our green jersey @AbraJonas! 3 stages, 3 breakaways for him!





Première attaque et c'est un duo @UnoXteam : Johannes Kulset et le maillot vert @AbraJonas ! 3 étapes, 3 échappées pour lui !#TDF2024 pic.twitter.com/1SklRlO0jU — Tour de France™ (@LeTour) July 1, 2024

Et les deux compagnons ont fait le show pendant quelques kilomètres avant de finalement s’arrêter sur le bord de la route en descendant de leur vélo pour attendre le reste du peloton, alors qu’ils comptaient près d’une minute et 30 secondes d’avance. Une attitude qui n’a pas forcément plue à tout le monde. «Pour faire ça, il valait mieux rester dans le peloton. C’est un peu une grosse blague. Il vaut mieux rester dans le peloton que de faire le pitre», a regretté Laurent Jalabert aux commentaires sur France Télévisions.

#TDF2024 | Une image pas banale... Jonas Abrahamsen et Johannes Kulset (Uno-X) ont attaqué avant de couper totalement leur effort et de s'arrêter sur le bord de la route pour attendre le peloton. On n'a pas compris l'idée





Suivez le direct : https://t.co/OzczQP5yBk pic.twitter.com/3jezkYwCKF — francetvsport (@francetvsport) July 1, 2024

«Le Tour, ça se respecte. (…) Moi, ça ne me plaît pas non plus», a lancé, lui, Thomas Voeckler. Cet épisode a mis un peu d’animation à un début d’étape relativement calme, alors que cette 3e étape est promise à un sprinteur au terme des 231 kilomètres jusqu’à Turin. Et plus de l’identité du vainqueur, l’une des interrogations de ce 3e jour est de savoir si Tadej Pogacar va conserver le maillot jaune de leader.