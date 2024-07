Voici les 24 plus belles photos de sport en 2024, selon ce célèbre concours

Le jury des «World Sports Photography Awards» a récemment annoncé les lauréats de l'édition 2024. Ce prestigieux concours international récompense chaque année les meilleures photos de sport.

Des photos à couper le souffle. Les 24 photos gagnantes du «World Sports Photography Awards» ont été dévoilées le 20 juin dernier, par le jury de ce concours mondial de photographie de sport.

Le grand vainqueur de cette 5e édition est le Belge Eric T'Kindt pour son incroyable photo du gymnaste japonais Daiki Hashimoto, prise lors des championnats du monde de gymnastique d'Anvers, en Belgique. Le podium est complété par l'Espagnol Isaac Morillas Sanchez et l'Australien Ryan Pierse.

Composé de personnalités du sport, des médias, de la photographie, des marques et de la création, le jury international a établi son palmarès parmi plus 9.000 images prises par près de 1.400 photographes professionnels issus de plus de 80 pays du monde entier.

Les «World Sports Photography Awards» distinguent, chaque année depuis 2020, les meilleures photos de sport dans les différentes catégories du concours telles que le football, la gymnastique, le cyclisme, la boxe, le basket, les sports extrêmes, le tennis..., mettant en valeur le travail remarquable de photographes professionnels.

grand gagnant et lauréat - catégorie gymnastique

©Eric T'KINDT

Le photographe belge Eric T'Kindt a été couronné grand gagnant des «World Sports Photography Awards» pour sa spectaculaire et harmonieuse photo, parfaitement composée, du gymnaste japonais Daiki Hashimoto, saisi en plein vol à la barre fixe, lors des Mondiaux de gymnastique d'Anvers, en Belgique, en octobre 2023. A cette occasion, l'athlète nippon a été sacré champion du monde de barre fixe.

lauréat - catégorie sports aquatiques

«Duck Dive» ©Ryan PIERSE/Getty Images

Photographe multiprimé, l'Australien Ryan Pierse a immortalisé sa compatriote Olivia Ottaway sous la vague de Teahupo'o, en Polynésie française, le 19 août 2023. La surfeuse a été saisie au moment où elle est en train d'effectuer un «duck dive» ou plongée de canard en français, technique consistant à pousser sa planche de surf sous l’eau et sous une vague déferlante afin de passer la barre plus facilement. Basé à Londres au Royaume-Uni, Ryan Pierse travaille depuis plus de vingt ans comme photographe en chef de Getty Images. En plus d'être la lauréate de cette catégorie, cette image s'est classée troisième du concours général, juste derrière celle d'Isaac Morillas et celle du grand gagnant, le Belge Eric T'Kindt.

lauréat - catégorie rugby

«Maul» ©Morgan TREACY/INPHO

L'Irlandais Morgan Treacy a saisi sur le vif l'Anglais Maro Itoje opposé à plusieurs Irlandais dans un maul, lors du match opposant l'Irlande à l'Angleterre dans le Tournoi des Six Nations, à l'Aviva Stadium de Dublin, le 18 mars 2023. Battant l'équipe anglaise (29-16), le XV du Trèfle a remporté la compétition en signant leur 4e Grand Chelem de son histoire. Membre depuis 2002 de la célèbre agence photo de sport irlandaise, Inpho Sports Photography, ce talentueux photographe a déjà été à plusieurs reprises primé par une récompense internationale pour ses images de rugby.

lauréat - catégorie sports mécaniques

©Pavol TOMASKIN/MCH Photography

Le photographe tchèque indépendant Pavol Tomaskin est l'auteur de cette magnifique image de l'Argentin Luciano Benavides pris dans les sables du désert, en Arabie saoudite, lors du Dakar 2024, à l'occasion de la 45e édition du célèbre rallye-raid. Son cliché a d'ailleurs été élu, en janvier 2024, meilleure photo sportive de l'année, lorsque Pavol Tomaskin a reçu le prix Jaroslav Skála, du nom d'une légende tchèque de la photographie sportive, décerné par le club des journalistes sportifs de la République tchèque.

lauréat - catégorie tennis

©Marc ASPLAND/The Times & The Sunday Times

Considéré comme l’un des meilleurs photographes sportifs britanniques, Marc Aspland a capturé cette incroyable image de Novak Djokovic, couché sur le gazon, buste relevé, observant désarmé et impuissant, la balle de tennis qui s'apprête à finir sa course dans son camp, lors de la demi-finale de Wimbledon qui a opposé le joueur serbe à l'Italien Jannick Sinner, le 14 juillet 2023. Membre honoraire de la Royal Photographic Society, Marc Aspland travaille depuis plus de trente ans pour le Times où il exerce les fonctions de photographe sportif en chef.

lauréat - catégorie baseball

«Dunk» ©Lindsey WASSON/AP

Photographe de l'agence Associated Press (AP), Lindsey Wasson a réalisé cette étonnante prise de vue de Julio Rodriguez, joueur de champ centre de l'équipe de baseball des Mariners de Seattle, qui rit lorsque son coéquipier Teoscar Hernandez l'asperge au moment où ils fêtent leur victoire sur les Orioles de Baltimore, lors d'un match de la Major League Baseball, le 11 août 2023, à Seattle.

lauréat - catégorie athlétisme

«The Sprint» ©Tetsu LEE

La photographe taïwanaise Tetsu Lee s'est dit très honorée de recevoir ce prix pour son exceptionnelle photo d'une course de relais prise en fin de journée, lors des championnats nationaux d'athlétisme, au stade national de Kaohsiung, dans le sud de l'île de Taïwan, le 24 février 2023.

lauréat - catégorie sports de raquette

©Benjamin LAU/BeLa Sportfoto

Le photographe allemand Benjamin Lau est l'auteur de cet surprenant portrait du pongiste français de 17 ans Félix Lebrun, lors d'un quart de finale où il était opposé au Sud-Coréen Sang Su Lee, au WTT champions de Francfort, en Allemagne, le 3 novembre 2023.

lauréat - catégorie lieux et panoramas

©Brett PHIBBS/Phibbs Visual/Tourism New Zealand/TNZ

A la suite d'une commande de l'office du tourisme de Nouvelle-Zélande, Brett Phibbs a produit en juin 2023, cette sublime vue aérienne d'un terrain de football, conçu à l'aide d'une peinture non toxique et résistante à l'eau, au milieu des tussocks, hautes herbes poussant en touffes jaune, au cœur du parc national Aoraki/Mount Cook, situé au centre de l'île du sud de la Nouvelle-Zélande. L'office du tourisme néo-zélandais souhaitait ainsi accueillir la Coupe du monde féminine de football 2023, un mois avant le coup d'envoi de la compétition dans le pays et en Australie.

lauréat - catégorie arts martiaux

«Upside Down» ©Victor JOLY

Intitulée «Upside Down», l'époustouflante image du judoka canadien Shady El Nahas renversant son adversaire, l'Israélien Peter Paltchik, a été faite par le photographe français Victor Joly, à l'occasion du Grand Slam de Paris dans la catégorie des moins de 100 kg, le 5 février 2023.

lauréat - natation et plongée

«Submerged» ©Sean M. HAFFEY

Cette superbe prise de vue de l'Américain Sean Michael Haffey, photographe sport de Getty Images, montre la nageuse britannique Alicia Wilson participant à l'épreuve préliminaire du 200m dos féminin, lors des TYR Pro Swim Series Mission Viejo, au Marguerite Aquatics Center, le 19 mai 2023, à Mission Viejo, en Californie.

lauréat - catégorie football

©Marcelo GUELBER GOES/ODYSSEY

Installé au Portugal, le photographe brésilien Marcelo Guelber Goes n'a pas eu que trois ou quatre secondes pour cadrer et appuyer sur le déclencheur de son appareil afin d'enregistrer cet extraordinaire cliché de Cristiano Ronaldo, courant sous la pluie, les bras ouverts, après avoir marqué son deuxième but face à la Slovaquie, lors des éliminatoires de l'Euro, le 13 octobre 2023, au stade du Dragao de Porto.

lauréat - catégorie - autres sports