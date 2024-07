Wimbledon : pourquoi la Biélorusse Aryna Sabalenka a-t-elle déclaré forfait juste avant son entrée en lice ?

Alors qu’elle devait affronter l’Américaine Emina Bektas au 1er tour de Wimbledon, la Biélorusse Aryna Sabalenka, n°3 mondial, a déclaré forfait, ce lundi, quelques heures seulement avant son entrée en lice.

Un doute planait sur sa participation. Et elle a finalement renoncé. Aryna Sabalenka (26 ans) a déclaré forfait, ce lundi, quelques heures seulement avant son entrée en lice à Wimbledon face à l’Américaine Emina Bektas. Demi-finaliste sur le gazon britannique l’année dernière, la Biélorusse souffre d’une blessure à l’épaule. «Je ne suis pas à 100% à cause d’une blessure très spécifique, vraiment très rare pour une joueuse de tennis», avait-elle expliqué samedi. Les médecins lui auraient indiqué qu'elle serait «seulement la deuxième ou la troisième joueuse de tennis à se blesser au muscle (de l’épaule)».

We'll miss you at #Wimbledon this year, @SabalenkaA pic.twitter.com/KN7QKg1GLT

— Wimbledon (@Wimbledon) July 1, 2024