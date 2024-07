Euro 2024 : la Turquie domine l'Autriche et se qualifie en quart de finale

Ce mardi, à Leipzig, la Turquie s’est qualifiée pour le troisième quart de finale de son histoire dans un Euro après sa victoire contre l’Autriche (2-1). Après avoir rapidement mené au score, les Turcs ont dû résister au retour des Autrichiens.

Il ne fallait pas arriver en retard à Leipzig. Ce mardi, la Turquie a dominé l’Autriche lors du dernier 8e de finale de l’Euro 2024 (2-1). Sous une pluie torrentielle, le début de la rencontre a logiquement tourné à l’avantage des Turcs, parfaitement rentrés dans leur match. Mais les Autrichiens, qui ont fini premiers de leur groupe devant la France, ont su se réveiller en fin de rencontre et faire trembler la formation de Vincenzo Montella. Mais la Turquie peut remercier son gardien, auteur d’une superbe parade en toute fin de rencontre. Décisif.

Netherlands versus Türkiye in Berlin #EURO2024 pic.twitter.com/wkVZA21ET0 — UEFA EURO 2024 (@EURO2024) July 2, 2024

Les corners, l’arme fatale de la Turquie

Dès le coup d’envoi, donné par l'arbitre Artur Soares Dias, les Turcs se sont montrés dangereux devant le but autrichien. Il n’a fallu qu’une minute pour que les coéquipiers d’Arda Güller trouvent le chemin des filets. Et la solution est venue d’un coup de pied arrêté, l’arme de la Turquie dans cette rencontre.

Sur un corner tiré de la droite par la pépite du Real Madrid, le ballon traîne dans la surface et fait paniquer la défense autrichienne. Après un cafouillage, Christoph Baumgartner n’est pas loin d’inscrire un nouveau CSC dans cet Euro 2024. Mais le portier autrichien n’est pas surpris et dévie le ballon de la main sur sa ligne. Malheureusement, sa déviation trouve Merih Demiral. Le défenseur turc ne se pose pas de question et envoie une lourde frappe sous la barre (1’).

Une première depuis Lilian Thuram

Alors que le premier doublé de la compétition a été inscrit plus tôt dans la journée lors de la rencontre entre la Roumanie et les Pays-Bas, le second est arrivé dans la foulée grâce au défenseur d’Al-Ahli FC. De nouveau sur un corner tiré de la droite, Merih Demiral s’élève plus haut que tout le monde et claque le ballon de la tête au fond des filets (59’).

Avec ses deux réalisations, il est devenu le premier défenseur à inscrire un doublé lors d’un match à élimination directe d’une compétition majeure, Coupe du monde et Euro, depuis Lilian Thuram en 1998.

2 - Merih Demiral est le 1er défenseur à inscrire un doublé lors d'un match à élimination directe lors d'une compétition majeure (Coupe du Monde+EURO) depuis Lilian Thuram en 1998. Souvenir.#AUTTUR pic.twitter.com/VBvdZ5WPye — OptaJean (@OptaJean) July 2, 2024

Günok, héroïque

Mais les Autrichiens n’ont pas abdiqué de si tôt et sont revenus dans le match après l’heure de jeu. Encore sur un corner, Sabitzer adresse un bon ballon, dévié au premier poteau de la tête par Posch. Derrière, Gregoritsch a bien suivi et place le ballon sous la barre du gauche (66’).

Dominateurs en fin de match, les Autrichiens pensaient arracher la prolongation. Mais c’était sans compter le portier turc. Sur un centre de Prass, Baumgartner est trouvé et adresse une superbe tête qui prend la direction du but. Mais Fehmi Mert Günok sort l’une des parades de l’année et sauve son équipe à la dernière seconde du match.

La Turquie peut respirer et retrouvera les Pays-Bas samedi à 21h en quart de finale, le troisième de son histoire dans un Euro.