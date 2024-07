Euro 2024 : pas d’exploit pour la Roumanie, éliminée en 8e de finale par les Pays-Bas

Ce mardi, à Munich, les Pays-Bas ont logiquement dominé la Roumanie lors des 8es de finale de l’Euro 2024 (3-0). Les Néerlandais peuvent remercier Cody Gakpo, auteur d’un but et d’une passe décisive.

Pas de quart de finale pour la Roumanie, son meilleur résultat lors d’un Euro. Mais la sélection roumaine ne doit pas avoir de regrets après son parcours en Allemagne, sa sixième participation dans un Championnat d’Europe. Après avoir terminé premiers de leur groupe, devant la Belgique et la Slovaquie, les Roumains retrouvaient les Pays-Bas en 8e de finale de l’Euro 2024 ce mardi à Munich. Et face à des Néerlandais plus libérés qu'en face de poules, la Roumanie n’a pas réussi à réaliser l’exploit d’atteindre les quarts de finale pour la deuxième fois de son histoire (3-0).

Gakpo, dans tous les bons coups

À Munich, les Pays-Bas peuvent remercier Cody Gakpo. Le Néerlandais de 25 ans était bien en jambes lors de ce 8e de finale et a été le plus inspiré de la rencontre. Heureusement pour les hommes de Ronald Koeman, en manque de réalisme dans le début de rencontre contre la Roumanie. Après le coup d’envoi, donné par Félix Zwayer, la formation roumaine était l’équipe la mieux rentrée dans ce 8e de finale.

Bien pressés par les Roumains dans leur camp, les Néerlandais se sont souvent mis à la faute et ont du mal à mettre en place leur jeu, comme lors de la phase de poules. Mais pour lancer leur match, les Pays-Bas s’en sont remis à Cody Gakpo, comme ça avait été souvent le cas lors de la Coupe du monde 2022 au Qatar.

Et face à la Roumanie, l’ailier de Liverpool s’est une première fois illustré sur son côté gauche. Bien servi par Xavi Simons, le joueur de 25 ans s’est joué de Andrei Ratiu avant de rentrer dans la surface de réparation et d’armer une lourde frappe croisée qui a pris à contre pied le portier roumain (20’). Il compte désormais trois buts dans cet Euro et rejoint Jamal Musiala (Allemagne), Georges Mikautadze (Géorgie) et Ivan Schranz (Slovaquie) en tête des meilleurs buteurs de la compétition.

50% - Cody Gakpo a marqué 6 de ses 12 buts en sélection à l'EURO ou en Coupe du Monde (50 %) ; parmi les joueurs à minimum 7 buts avec les Pays-Bas, seul Johnny Rep affiche un ratio plus élevé en tournoi majeur (67% - 8 /12). Magicien. #ROUNED pic.twitter.com/mDs6qKNZL9 — OptaJean (@OptaJean) July 2, 2024

Malen, entrée remarquée et premier doublé

La suite de la rencontre était disputée entre les deux nations, qui ne voulaient pas se mettre à la faute. Mais Cody Gakpo est une nouvelle fois venu libérer son équipe en fin de rencontre après un super rush le long de la ligne de but avant de servir parfaitement son attaquant Donyell Malen, entré en jeu après la mi-temps. Bien servi, le joueur de Dortmund ne s’est pas trompé et a conclu du droit (83’).

Dix minutes plus tard, juste avant le coup de sifflet final, le nouvel entrant s’est joué de la défense roumaine avant d’inscrire le premier doublé de l’Euro 2024. Sur un contre néerlandais, venu d’un corner roumain, le joueur de Dortmund reçoit le ballon côté gauche de Xavi Simons, auteur de deux passes décisives, et élimine la défense d’un superbe dribble. Une fois seul face au portier roumain, il conclut parfaitement d’un plat du pied droit dans le petit filet (93'). La rencontre est pliée et les Pays-Bas retrouvent les quarts de finale pour la septième fois de leur histoire.