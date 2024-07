«J’ai déraillé enc…» : la colère d’un coureur français après une chute sur le Tour de France 2024 (vidéo)

A l’origine d’une chute, lundi, dans les derniers kilomètres de la 3e étape du Tour de France, le coureur français Alexis Renard a invectivé le Britannique Jake Stewart.

La tension était forte à l’arrivée de la 3e étape du Tour de France. A l’approche du sprint final, lundi, dans les rues de Turin (Italie), plusieurs coureurs ont été pris dans une chute collective. A l’origine, le Français Alexis Renard, qui emmenait dans sa roue son leader Bryan Coquart avant d’être victime d’un souci mécanique. Et dans son malheur, le coureur de l’équipe de Cofidis a fini au sol emmenant avec lui d’autres coureurs, dont Jake Stewart.

Et le Britannique d’Israël-Premier Tech s’est emporté contre Alexis Renard, qu’il a accusé d’être le responsable de sa chute. Ce qui n’a pas forcément plu au Tricolore. «J’ai déraillé enc…. J’ai déraillé, qu’est-ce que tu veux que je fasse ?», a-t-il lancé au Britannique, ancien de la Groupama-FDJ, d’après les images captées par des caméras de télévision. Alexis Renard et Jake Stewart ont finalement pu se relever et ont terminé l’étape respectivement à la 173e et 169e place dans le même temps que le vainqueur du jour Biniam Girmay, la chute étant survenue dans les cinq derniers kilomètres.

Quelques instants après l’arrivée, Bryan Coquard a reconnu être le responsable de cette chute. «Alexis Renard est tombé, et en plus c’est moi qui le fais tomber. Il a déraillé et en voulant reprendre la roue de Mads Pedersen, je lui ai fauché la roue avant. Déjà faire tomber quelqu’un, ce n’est pas agréable, en plus quand c’est son poisson-pilote, c’est encore moins drôle. Il m’a dit qu’il n’a rien, c’est le principal», a confié le sprinteur tricolore.

Plus de peur que de mal pour tous ces coureurs, qui ont pu prendre le départ de la 4e étape, ce mardi, longue de 139 kilomètres avec notamment le col de Galibier à gravir. Au contraire de Casper Pedersen, victime d’une fracture de la clavicule après avoir chuté à cinq kilomètres de la ligne d’arrivée.