JO 2024 : voici les tenues des volontaires qui remettront les médailles aux athlètes (photo)

Ce mardi, le groupe LVMH a dévoilé les tenues que porteront les bénévoles qui remettront les médailles aux lauréats des Jeux de Paris cet été. Le numéro un mondial du luxe fait une référence à la France des années 20.

Les Jeux olympiques aux couleurs de LVMH. Ce mardi, le numéro un mondial du luxe a dévoilé les tenues des 515 volontaires qui remettront notamment les médailles aux lauréats des JO de Paris cet été. LVMH fournira également les plateaux sur lesquels seront présentées les médailles à chaque cérémonie. Ces derniers sont confectionnés par Louis Vuitton.

Très présent dans ces Jeux, le groupe français fournit également les tenues des cérémonies des athlètes, confectionnées par Berluti, les malles des médailles et torches, là aussi confectionnées par Louis Vuitton, et a dessiné les médailles via Maison Chaumet. Partenaire premium des JO, LVMH sera présent à tous les moments clés de l'événement, du 26 juillet au 11 août.

#sport #Paris2024





LVMH habillera les volontaires qui remettront les médailles aux athlètes durant les Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024.





Les tenues, fabriquées avec des matières eco-conçues, ne seront pas commercialisées. pic.twitter.com/bcASuado6x — SportBusiness.Club (@SportBusiness_C) July 2, 2024

La France des années 20

Concrètement, Decathlon a confectionné la tenue officielle des volontaires qui sera portée sur une base quotidienne. Mais LVMH va fournir à 515 volontaires, choisis par Paris 2024, 600 tenues d’apparat, «unisexes, durables et éco-conçues», selon Antoine Arnault, fils du PDG et membre du conseil d'administration de LVMH.

Ce dernier assure que le style des tenues, polo et béret blancs, pantalon beige, a été imaginé «pour faire écho au style des années 20 quand Paris avait accueilli ses premiers Jeux». «Il y aura 322 cérémonies des vainqueurs pour les Jeux Olympiques et 549 pour les Paralympiques», a souligné le dirigeant. Et à en croire le fils de Bernard Arnault, Dior et Louis Vuitton, deux marques de LVMH, seront notamment impliquées dans la cérémonie d’ouverture. En revanche, aucune précision n’a été donnée.

Un «pavillon LVMH»

Les Jeux olympiques de Paris 2024, une véritable vitrine pour LVMH. Si le groupe ne s’attend pas forcément à des retombées immédiates en termes de ventes, cela reste une grande opportunité de s’illustrer au monde. Face à cela, Antoine Arnault s’est dit «très optimiste sur l'image de marque du groupe et de ses maisons».

Un «pavillon LVMH» pendant les Jeux accueillera «partenaires et clients» et exposera «les réalisations olympiques et paralympiques de nos maisons». L'hôtel Cheval Blanc du groupe, en bord de Seine, sera réquisitionné pour les invités de LVMH le jour de la cérémonie d'ouverture.