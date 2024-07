«Le lait de vache, j’en bois assez peu» : la star du rygby Antoine Dupont révèle ses habitudes alimentaires

Avant d’entamer la préparation pour les JO 2024 à Paris, avec l’équipe de France de rugby à 7, Antoine Dupont, sacré champion d'Europe et de France avec le Stade Toulousain cette saison, s’est exprimé sur ses habitudes alimentaires.

Il ne laisse rien au hasard. Et peut-être encore plus que d’habitude avec une saison à rallonge. Après la Coupe de monde avec le XV de France, puis le Top 14 et la Champions Cup avec le Stade Toulousain, Antoine Dupont s’apprête à disputer les Jeux olympiques 2024 de Paris avec l’équipe de France de rugby à 7.

«Je suis ouvert à tester de nouvelles choses»

Et avant d’entamer la préparation de ces JO, la star tricolore du ballon ovale fait attention au quotidien à son hygiène de vie. Particulièrement à son alimentation qui peut s’avérer déterminante sur son état de forme et ses performances sur les terrains.

Il a notamment fait récemment une cure de genévrier et de figuier. «Ça me paraissait impossible il y a quelque temps, mais un nutritionniste m’a conseillé ça. Je suis ouvert à tester de nouvelles choses», a-t-il confié dans une interview croisée avec le patron de Danone Antoine de Saint-Affrique dans Le Parisien.

Antoine Dupont a également certaines habitudes en termes de consommation de lait. «Le lait de vache, j’en bois assez peu, je consomme plutôt des laits végétaux. Je vais avoir tendance à consommer des skyrs (spécialité laitière islandaise, ndlr), c’est intéressant en termes d’apport en protéines lors de la récupération», a-t-il ajouté.

Au cours de cet entretien, le demi de mêlée, champion d’Europe et de France avec Toulouse cette saison, a aussi assuré s’intéresser «pas mal à la diététique». Le secret de sa réussite ? Ces habitudes alimentaires pourraient en tout cas l’aider lui et les Bleus à décrocher l’or dans moins d’un mois dans la capitale.