«Nous allons à la guerre» : Cristiano Ronaldo lance le quart de finale entre le Portugal et la France

Quelques minutes après la qualification du Portugal contre la Slovénie, ce lundi soir, à l’Euro 2024, Cristiano Ronaldo s’est projeté sur le quart de finale, prévu vendredi (21h), contre l'équipe de France.

Il a déjà lancé le match. Après la victoire du Portugal aux tirs au but, ce lundi, contre la Slovénie (0-0, 3-0 aux t.a.b.), Cristiano Ronaldo s’est exprimé sur le duel, programmé vendredi (21h), contre l'équipe de France en quarts de finale de l'Euro 2024, estimant que cette rencontre allait être une «guerre».

«Nous allons avoir un match difficile contre la France, qui est favorite dans cette compétition, avec l'Allemagne et l'Espagne, et nous allons à la guerre, a déclaré l'attaquant portugais. L'équipe va bien, cela a été une bouffée d'énergie et je vais toujours donner le meilleur de moi-même avec ce maillot. Je vais faire ça toute ma vie, ça fait 20 ans que je le fais.»

La rencontre entre Portugais et Français aura lieu, ce vendredi à 21h, au Volksparkstadion d’Hambourg. Le vainqueur affrontera celui de la confrontation entre l'Espagne et l'Allemagne, programmée juste avant le même jour, à 18h.