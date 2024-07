Tour de France 2024 : Tadej Pogacar frappe un grand coup lors de la 4e étape et reprend le maillot jaune

Tadej Pogacar a frappé un grand coup, ce mardi, en remportant en solitaire la 4e étape du Tour de France devant les autres favoris et en reprenant le maillot jaune de leader, qui était sur les épaules de Richard Carapaz.

Il a frappé un premier grand coup. Pour l’arrivée du Tour de France dans l’Hexagone, après trois premiers jours en Italie, Tadej Pogacar a réalisé un véritable de force, ce mardi, pour remporter en solitaire la 4e étape à Valloire et reprendre le maillot jaune de leader, qu’il avait perdu 24 heures plus tôt au profit de Richard Carapaz. Et le Slovène, vainqueur en 2020 et 2021, a fait la différence et craquer ses adversaires dans le col du Galibier.

@TamauPogi is the boss! The Slovenian won solo in @valloire and didn't want to lose a single second in the final!



@TamauPogi en patron ! Le Slovène s'impose en solitaire à @valloire et n'a pas voulu perdre la moindre seconde dans le final !#TDF2024 pic.twitter.com/LDqQb5iznc — Tour de France™ (@LeTour) July 2, 2024

Bien aidé par son équipe, le leader du Team UEA a placé une attaque tranchante à une kilomètre du sommet et personne n’a été mesure d’accrocher sa roue. Pas même son plus grand rival Jonas Vingegaard, qui n’a pu suivre son rythme. Et «Pogi» n’a pas ralenti son allure dans la descente, bien au contraire, et a franchi la ligne d’arrivée avec 35 secondes d’avance sur Remco Evenepoel, son coéquipier Juan Ayuso et Primoz Roglic et 37 secondes sur Jonas Vingegaard.

«L’attaque de Tadej Pogacar a été assez sévère. Quand il attaque, c’est toujours explosif. J’ai essayé de le suivre, mais je n’avais pas la même puissance que lui, ni Jonas Vingegaard d’ailleurs. Il était clairement le plus fort aujourd’hui», a concédé le Belge Remco Evenepoel. «C'est une étape de rêve pour moi, je voulais frapper fort aujourd'hui», a lâché, de son côté, le vainqueur du jour.

Si cette 111e édition de la Grande Boucle est encore loin d’être jouée, Tadej Pogacar a marqué les esprits et pris un premier ascendant sur ses concurrents au classement général reléguant Remco Evenepoel à 45 secondes et Jonas Vingegaard à 50 secondes. Primoz Roglic (5e) et Carlos Rodriguez (6e) sont eux au-delà de la minute, alors que Richard Carapaz a lui concédé près de cinq minutes à l’arrivée.

Le récent lauréat du Tour d’Italie va désormais s’atteler à défendre sa tunique jaune à partir de ce mercredi lors de la 5e étape longue de 177 kilomètres entre Saint-Jean-de-Maurienne et Saint-Vulbas et qui semble promise à un sprinteur.