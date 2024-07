Arabie saoudite : l’entraîneur d’Al-Ittihad viré pour avoir écarté Karim Benzema

Le club saudien d'Al-Ittihad a officialisé, ce mardi, le licenciement de l'entraîneur argentin Marcelo Gallardo pour avoir notamment écarté Karim Benzema durant la saison.

Un choix qui n’a pas fait l’unanimité. Dans un court texte publié sur son compte X (anciennement Twitter), le club saoudien d'Al-Ittihad a officialisé, ce mardi, le licenciement de son entraîneur argentin Marcelo Gallardo après seulement sept mois sur le banc. Et l’ancien coach de River Plate n’aura eu le droit qu’à deux petites phrases pour son départ. «Aujourd’hui, Ittihad Club a mis fin au contrat de son entraîneur principal Marcelo Gallardo. Le club lui souhaite le meilleur pour ses prochains objectifs», peut-on lire sur le compte d’Al-Ittihad.

| Al-Ittihad ends contract with the head coach of the first football team pic.twitter.com/KWwYlCRgb2

— Ittihad Club (@ittihad_en) July 2, 2024