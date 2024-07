Euro 2024 : le Turc Merih Demiral suspendu après une célébration polémique contre l’Autriche ?

Au lendemain de la qualification de la Turquie contre l’Autriche (2-1) pour les quarts de finale de l’Euro 2024, l’UEFA a ouvert une enquête contre Merih Demiral, double buteur turc et auteur d’une célébration polémique.

Dans l’œil du cyclone. L’UEFA a annoncé, ce mercredi, ouvrir une enquête sur le «comportement inapproprié potentiel» du défenseur turc Merih Demiral lors du 8e de finale de l'Euro 2024 contre l'Autriche (2-1), durant lequel il a inscrit un doublé.

Ne mutlu Türküm diyene! pic.twitter.com/4K3kVPFxgW — Merih Demiral (@Merihdemiral) July 2, 2024

Sur son compte X (anciemment Twitter), le joueur a posté une photo de lui levant les bras en effectuant avec ses mains un signe rappelant celui des «Loups gris», un groupe de l'extrême droite turque. Merih Demiral a accompagné l'image postée de la devise du fondateur de la Turquie moderne, Mustafa Kemal Ataturk : «Heureux celui qui dit ‘Je suis turc’.»

Un «enquêteur sur les questions d'éthique et de discipline» a été nommé, et de plus amples informations sur ce dossier suivront, indique l'UEFA dans son communiqué. «Le symbole des extrémistes de droite turcs n'a rien à faire dans nos stades, a réagi sur X Nancy Faeser, la ministre allemande de l'Intérieur. Utiliser l'Euro de foot comme plateforme pour le racisme est totalement inacceptable. Nous attendons que l'UEFA enquête sur le cas et examine des sanctions.»

Ancien joueur de la Juventus Turin notamment et aujourd’hui à Al-Ahli (Arabie saoudite), Merih Demiral pourrait écoper d’une amende ou d’une suspension; alors que la Turquie affrontera les Pays-Bas, samedi (21h), à Berlin, en quarts de finale.