Euro 2024 : voici l’arbitre pour le quart de finale entre l’équipe de France et le Portugal

L’arbitre anglais Michael Olivier a été nommé pour diriger le quart de finale de l’Euro 2024 entre l’équipe de France et le Portugal, ce vendredi (21h), à Hambourg.

Encore un arbitre anglais pour les Bleus. Après Anthony Taylor, lors du match de la phase de groupes contre les Pays-Bas (0-0), l’équipe de France sera dirigée par Michael Oliver, ce vendredi (21h), lors de son quart de finale de l’Euro 2024 contre le Portugal. Âgé de 39 ans, il est une référence aussi bien en Angleterre, où il officie en Premier League depuis 2010, que sur le plan international et bénéficie d’une solide expérience du plus haut niveau avec plus de 700 matchs à son actif.

Il s’agira de sa 4e rencontre dans la compétition après les deux matchs de la phase de groupes entre l’Espagne et la Croatie (3-0) et entre l’Ukraine et la Slovaquie (2-1) puis le 8e de finale remporté par l’Allemagne contre le Danemark (2-0). Et cette saison, Michael Oliver a notamment été au sifflet lors du 8e de finale retour de la Ligue des champions entre la Real Sociedad et le PSG (1-2) ainsi que lors du quart de finale aller de la Ligue Europa entre Benfica et l’OM (2-1).

Il a également déjà dirigé les hommes de Didier Deschamps à l’Euro 2020 lors du match nul concédé contre la Hongrie lors de la phase de groupes (1-1). Antoine Griezmann avait égalisé peu après l’heure de jeu. Peu en vue depuis le début de la compétition, l’attaquant français serait bien inspiré de (re)trouver le chemin des filets pour permettre aux Bleus d’entrevoir les demi-finales.