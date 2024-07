Portugal-France, quart de finale de l’Euro 2024 : à quelle heure et sur quelle chaîne ?

L’équipe de France affronte le Portugal, ce vendredi 5 juillet, en quarts de finale de l’Euro 2024. Voici à quelle heure et sur quelle chaîne suivre ce choc.

Objectif dernier carré. Les Bleus vont faire face au Portugal de Cristiano Ronaldo, ce vendredi (21h), pour une place en demi-finale de l’Euro 2024. Un choc entre deux prétendants au titre le 14 juillet à Berlin.

Les hommes de Didier Deschamps, qui n’ont inscrit que trois buts depuis le début de ce Championnat d’Europe des nations (2 «csc» et un penalty), ont battu la Belgique en 8e de finale (1-0). De leur côté, les Portugais ont validé leur ticket après une séance de tirs au but contre la Slovénie (0-0, 3-0 t.a.b.).

A Hambourg, il s’agira d’une revanche pour les Tricolores, vice-champions du monde en titre, après la finale de l'Euro 2016 perdue au Stade de France (1-0 a.p.).

Programme TV

Portugal-France

Quart de finale-Euro 2024

Vendredi 5 juillet

A suivre en direct et en intégralité à partir de 21h sur M6 et beIN SPORTS 1 (disponible via MyCanal)