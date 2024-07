Tour de France 2024 : Mark Canvendish dans l’histoire avec une 35e victoire, Tadej Pogacar toujours maillot jaune

A 39 ans, Mark Cavendish a décroché, ce mercredi, son 35e succès sur le Tour de France, en s’imposant au sprint lors de la 5e étape, et est devenu seul le recordman de victoires d’étape sur la Grande Boucle. Tadej Pogacar a, lui, conservé son maillot jaune de leader.

Une victoire pour l’histoire. Mark Cavendish a écrit, ce mercredi, l’une des plus belles pages du Tour de France en devenant seul le recordman de victoires d’étape sur la Grande Boucle avec un 35e succès. Soit un de plus que le Belge Eddy Merckx. A 39 ans, le Britannique a été le plus fort pour s’imposer au sprint à Saint-Vulbas, théâtre de l’arrivée de la 5e étape, devant Jasper Philipsen et Alexander Kristoff. Et son exploit est d’autant plus remarquable qu’il a déraillé avant de franchir la ligne d’arrivée.

Le «Cav» n’avait plus levé les bras sur les routes du Tour de France depuis sa victoire à Carcassonne en 2021 et avait dû abandonner en larmes l’année dernière à cause d’une fracture à la clavicule après une chute survenue lors de la 11e étape de ce qui devait être son dernier Tour de France. Mais il était animé par cette volonté de détenir seul ce record et a finalement repoussé sa retraite à plus tard en rempilant d’une année supplémentaire avec la formation Astana.

Et il ne doit pas regretter. Car s’il a connu des premières étapes très compliquées au point de vomir sur son vélo, il s’est accroché pour finir par triompher comme à ses belles plus heures. Dans l’emballement final, Mark Cavendish a parfaitement manœuvré avant de se dresser sur ses pédales pour laisser derrière lui la concurrence, qui n’a pu que constater sa supériorité en dépit de son souci mécanique. Et tous se sont inclinés et ont salué son incroyable performance mais aussi longévité en le félicitant chaleureusement. Tout comme sa famille qui avait fait le déplacement et a partagé son immense bonheur.

Tadej Pogacar a connu lui une journée un peu plus tranquille. Même s’il a évité de justesse une chute, alors qu’il se trouvait au milieu du peloton, il a conservé sans souci son maillot jaune de leader. Et cela devrait être également le cas, ce jeudi, à l’issue de la 6e étape entre Mâcon et Dijon promise à une nouvelle arrivée au sprint. Avec une 36e victoire de Mark Cavendish ? Réponse aux alentours de 17h30.