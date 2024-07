Tour de France 2024 : un coureur s’arrête uriner dans le camping-car d’un supporter (vidéo)

Lors de la 5e étape du Tour de France, le coureur belge Tim Declercq s’est arrêté, ce mercredi, uriner dans le camping-car d’un supporter. Une scène filmée par la caméra de son vélo.

Chaque année, le Tour de France offre des images insolites. Mardi, lors de la 4e étape, une marmotte a coupé la route de Tadej Pogacar en pleine descente du col du Galibier. Heureusement, sans danger pour l’actuel maillot jaune de la Grande Boucle. Ce mercredi, les supporters ont pu assister à une drôle de scène lors de la 5e étape avec le coureur blege Tim Declercq.

La solidarité du Tour

Entre Saint-Jean-de-Maurienne et Saint-Vulbas, le cycliste de l’équipe Lidl-Trek a été pris d’une envie pressante. Heureusement pour lui, le Belge de 35 ans a pu compter sur le soutien des supporters et de leurs équipements. En s’approchant d’une zone avec des spectateurs et des camping-cars, Tim Declercq en a profité pour aller aux toilettes tout en respectant le règlement.

Le rouleur de Lidl-Trek s’est alors permis d’utiliser les WC du véhicule d'un supporter. Une scène filmée par la caméra située à l’arrière de son vélo et qui a dû en amuser plus d’un sur les routes de la 5e étape.

Une pause pipi réglementée

Mais concrètement, les coureurs sont soumis à quel règlement pour faire leurs besoins ? Sur les routes de France, les coureurs doivent respecter plusieurs règles. Et comme pour les jets de détritus, qui doivent se faire dans des zones bien spécifiques, la pause pipi est aussi réglementée par l’Union cycliste internationale (UCI), qui peut sanctionner d’une amende un coureur en cas de non-respect.

La première des règles est d’aller aux toilettes dix à quinze minutes avant le début de la course. Mais les cyclistes restent des humains et peuvent être pris d’une envie pressante pendant la course. Pour ça, l’UCI interdit aux rouleurs d’uriner en public, un geste considéré comme «un comportement inconvenant ou déplacé». Si le cycliste ne respecte pas cela, il peut recevoir une amende comprise entre 200 et 515 euros.

En revanche, si les coureurs ne veulent pas s’arrêter dans une zone sans public, ou dans le camping-car d'un spectateur, et perdre du temps sur leurs adversaires, ils peuvent être amenés à s’uriner dessus. Ce qui n’est pas rare lors du Tour de France.