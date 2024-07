Basket : pourquoi la star américaine Jontay Porter va-t-elle être inculpée après avoir été bannie à vie de la NBA ?

Après avoir été banni de la NBA, Jontay Porter va être inculpé à New York. Les charges retenues contre lui ne sont pas précisées mais elles relèvent en revanche d’un crime. Une carrière déjà terminée à 24 ans ?

Une drôle de carrière. Alors qu’il a été radié de la NBA en avril dernier pour avoir truqué des paris sportifs, l’ancien joueur de la ligue américaine Jontay Porter va être inculpé à New York, selon un document communiqué mercredi par le parquet de Brooklyn. En revanche, si les charges retenues contre lui ne sont pas précisées, le document indique qu’elles relèvent d’un crime et non d’un délit. Cette information laisse entendre que l’ancien joueur de NBA pourrait recevoir une lourde peine.

Face à cela, Jontay Porter va plaider coupable lors d’une audience fixée au 10 juillet, comme l’a indiqué à l’AFP un porte-parole du bureau du procureur fédéral de Brooklyn, Breon Peace. Cependant, le ou les chefs d’accusation ne seront pas énoncés lors de cette audience.

Plus d'un million de dollars de gains

Concrètement, que s’est-il passé ? Actuellement, quatre personnes ont été inculpées dans ce dossier. Elles sont accusées d’avoir travaillé en collaboration avec l’ancien joueur de NBA, qui évoluait avec les Toronto Raptors. Cette association avait pour but de faire gagner plusieurs paris sportifs aux quatre concernés.

Pour ce faire, ils ont parié sur le temps de jeu de Jontay Porter. Un ticket qu’ils étaient assurés de gagner puisqu’ils savaient à l’avance que le joueur en question demanderait à sortir du terrain pour des raisons de santé. Cette magouille aurait rapporté une sacrée somme. Avec cet arrangement, les quatre personnes inculpées auraient empoché, au total, plus d’un million de dollars (925.000 euros).

Des paris truqués vite repérés par des officines qui ont alerté le FBI. La police fédérale a par la suite analysé les messages et mouvements d’argent entre parieurs sur leurs téléphones.

Un parcours différent de son frère, champion de NBA

La NBA est très claire, on ne rigole pas avec ses règles. La Ligue américaine n’hésite jamais à sanctionner en cas de non-respect de son règlement. Avec Jontay Porter, la décision n’a pas tardé. Le joueur, qui n’a disputé que 37 matchs lors des saisons 2020-21 et 2023-24, a été définitivement banni de la NBA.

En revanche, malgré un court passage sur les parquets américains, le joueur a tout de même empoché plus de deux millions de dollars (environ 1,9 millions d'euros) avec les Memphis Grizzlies et les Toronto Raptors. Avec cette affaire judiciaire, Jontay Porter ne prendra donc pas le même chemin que son frère, Michael Porter Jr, champion NBA en 2023 avec les Denver Nuggets dont il était un joueur majeur.