Euro 2024 : compositions probables, arbitre, diffusion TV… tout savoir sur le quart de finale entre la France et le Portugal

Après avoir éliminé la Belgique en 8e de finale, l’équipe de France retrouve le Portugal, ce vendredi (21h), en quart de finale de l’Euro 2024 à Hambourg.

Composition probable de la France

Maignan - Koundé, Upamecano, Saliba, T. Hernandez - Tchouaméni, Kanté, Camavinga - Griezmann, Thuram, Mbappé

Composition probable du Portugal

Diogo Costa - Cancelo, Ruben Dias, Pepe, Nuno Mendes - Palhinha, Vitinha, Bruno Fernandes - Bernardo Silva, Cristiano Ronaldo, Rafael Leao

Arbitre

Michael Oliver a été désigné pour diriger ce quart de finale entre la France et la Portugal. Âgé de 39 ans, l’arbitre anglais est une référence aussi bien en Angleterre, où il officie en Premier League depuis 2010, que sur le plan international et bénéficie d’une solide expérience du haut niveau avec plus de 700 matchs arbitrés. Il s’agira de sa 4e rencontre dans la compétition après les deux matchs de la phase de groupes entre l’Espagne et la Croatie (3-0) et entre l’Ukraine et la Slovaquie (2-1) puis le 8e de finale remporté par l’Allemagne contre le Danemark (2-0). Par le passé, Il a déjà dirigé les hommes de Didier Deschamps à l’Euro 2021 lors du match nul concédé contre la Hongrie lors de la phase de groupes (1-1).

Stade

La rencontre opposant Français et Portugais se jouera sur la pelouse du stade d’Hambourg. Dotée de 50.000 places, cette enceinte a accueilli quatre matchs de la phase de groupes avec les rencontres entre la Pologne et les Pays-Bas (1-2), entre la Croatie et l’Albanie (2-2), entre la Géorgie et la République Tchèque (1-1) et entre la République tchèque et la Turquie (1-2). En revanche, ni l’équipe de France ni la Seleçao n’ont encore évolué dans ce stade, où 8.200 supporters des Bleus sont attendus dans les tribunes.

Historique

La France et le Portugal vont s’affronter pour la 29e fois de leur histoire. Et le bilan penche nettement en faveur des Bleus avec 19 victoires contre seulement six succès pour les Portugais (3 matchs nuls). Mais leur dernière confrontation s’était soldée par un match nul en phase de poules de l’Euro 2021 (2-2). Et les Tricolores n’ont surtout pas oublié la défaite en finale de l’Euro 2016 (0-1 a.p).

Diffusion TV

Le quart de finale entre l’équipe de France et le Portugal est à suivre en direct et en intégralité à partir de 21h sur M6 et beIN SPORTS 1 (disponible via MyCanal).