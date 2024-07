Euro 2024 : la belle fête réservée par les Bleus à Mike Maignan avant le quart de finale contre le Portugal (vidéo)

Deux jours avant le quart de finale de l’Euro 2024 contre le Portugal, le gardien tricolore Mike Maignan a célébré, mercredi soir, son 29e anniversaire avec l’ensemble de ses coéquipiers.

Un moment convivial. A seulement 48 heures du quart de finale de l’Euro 2024 contre le Portugal, l’équipe de France s’est accordée une petite parenthèse des plus joviales, mercredi soir, pour célébrer l’anniversaire de Mike Maignan. Le gardien tricolore a fêté ses 29 ans avec le reste de ses coéquipiers au cours d’une soirée particulièrement animée et festive.

Les Bleus ont fêté comme il se doit l'anniversaire de Mike Maignan ce soir ! #BleuCollectif pic.twitter.com/uy2Pnwv5em — Equipe de France (@equipedefrance) July 3, 2024

Tous ont entonné «joyeux anniversaire» à l’arrivée du gâteau concocté spécialement pour l’occasion avant de scander son surnom «Miky» à plusieurs reprises et de le laisser prononcer un petit discours. «Merci à tous pour mon anniversaire, merci pour cette journée... on n’a pas l’habitude (rires). Merci pour l’amour que vous me portez... voilà», a-t-il déclaré dans un large éclat de rire tout en étant acclamé par ses partenaires.

«Il va pleurer», a même lâché, hilare, Adrien Rabiot, qui sera suspendu pour la confontration face aux coéquipiers de Cristiano Ronaldo. Le portier de l’AC Milan a ensuite repris brièvement la parole pour évoquer le choc décisif face aux Portugais. «Force à tout le monde, force à toute l’équipe pour le match de vendredi. Je sais qu’on sera prêt pour la bataille. On est sur le bon chemin», a-t-il lâché plein de détermination.

Mike Maignan et les Bleus vont désormais se replonger dans la préparation de la rencontre, programmée vendredi (21h), à Hambourg. Avec un seul objectif : atteindre le dernier carré.