Euro 2024 : pourquoi Kylian Mbappé a-t-il invité un ancien joueur de l’OM à assister au quart de finale contre le Portugal ?

Kylian Mbappé a invité Jean-Charles De Bono, ancien joueur de l’OM dans les années 1980, à assister, ce vendredi, au quart de finale de l’Euro 2024 entre l’équipe de France et le Portugal.

Un geste qu’il n’a pas oublié. Même une quinzaine d’années plus tard. Kylian Mbappé a invité Jean-Charles De Bono à assister, ce vendredi, au quart de finale de l’Euro 2024 entre l’équipe de France et le Portugal à Hambourg. Une invitation du capitaine des Bleus en guise de remerciement envers l’ancien joueur qui a évolué à l’OM dans les années 1980. L’ancien milieu de terrain olympien avait en effet aidé l’attaquant français à croiser la route de son idole : un certain Cristiano Ronaldo.

«C'est une démarche incroyable»

La (belle) histoire remonte au 8 décembre 2009. Ce soir-là, l’OM recevait le Real Madrid et l’attaquant portugais, qui venait de signer en Espagne, au Vélodrome en Ligue des champions. Âgé de 10 ans, Kylian Mbappé était spécialement descendu pour voir à l’œuvre la star lusitanienne, qui avait inscrit un doublé permettant au club madrilène de s’imposer (1-3). A la fin de la rencontre, il a tenté d’approcher de «CR7» mais il a été bloqué par la sécurité. Alors qu’il était en pleurs, Pape Diouf, ancien président de l’OM, et Jean-Charles De Bono, devenu consultant pour OM TV, ont décidé de voler à son secours en le conduisant en zone mixte.

Après avoir patienter sagement dans un coin, il a finalement pu rencontrer son idole et obtenir un autographe ainsi qu’une photo. Un souvenir gravé dans sa mémoire. Et pour le clin d’œil, alors que Kylian Mbappé et Cristiano Ronaldo vont s’affronter pour la 5e fois, l’ancien parisien a donc décidé d’inviter Jean-Charles De Bono, qui a reçu un coup de téléphone de la mère de numéro 10 tricolore.

«Tu rentres chez toi, le téléphone sonne et tu penses que c'est une blague. On ne peut pas se douter qu’un minot à qui on permet de rencontrer Cristiano Ronaldo sera Kylian Mbappé, capitaine de l’équipe de France. Il dit qu’il s’est souvenu d’un ‘chauve d’OM TV’, ça ne pouvait être que moi», a-t-il confié à L’Equipe, qui a rapporté cette anecdote.

«C’est une démarche incroyable, je croyais au départ que c’était un canular. C’est complètement fou qu’il puisse se souvenir de ça, et d’avoir fait des recherches pour me retrouver. Humainement, je trouve que c’est extraordinaire. (…) Ça montre vraiment qu’au-delà de son immense talent de footballeur, il a aussi un grand cœur», a-t-il également déclaré au média Football Club de Marseille. Cela prouve aussi que des belles histoires entre Parisiens et Marseillais peuvent exister.