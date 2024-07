Football : l'équipe de France de Thierry Henry surclasse le Paraguay (4-1) en match de préparation aux JO 2024

À trois semaines du début des Jeux olympiques de Paris, l'équipe de France olympique, menée par Thierry Henry, s'est facilement imposée face au Paraguay, ce jeudi 4 juillet, sur le score de 4 buts à 1.

Un premier succès plus qu'encourageant pour Thierry Henry et sa bande. Opposée à la sélection du Paraguay ce jeudi 4 juillet, l'équipe de France olympique s'est largement imposée sur la pelouse du stade Jean Dauger de Bayonne pour son premier match de préparation avant le tournoi olympique.

Et malgré un score fleuve, la rencontre avait commencé de la plus mauvaise des manières pour les coéquipiers d'Alexandre Lacazette, avec un but paraguayen dès la 3e minute de jeu signé Juan Salcedo (0-1). Mais peu avant la mi-temps, Jean-Philippe Mateta a permis aux Bleus de revenir au score (45e, 1-1).

Bien servi par Michael Olise, Jean-Philippe Mateta égalise pour les Bleuets juste avant la pause





1-1 | #FRAPAR pic.twitter.com/kDMhLlRsI2 — Equipe de France (@equipedefrance) July 4, 2024

Une belle entame de préparation olympique

Au retour des vestiaires et après une rotation majeure de l'effectif, les Bleus ont enclenché la vitesse supérieure avec un second but du joueur de Crystal Palace, sur pénalty (51e, 2-1), avant de plier la partie dans les 20 dernières minutes grâce à des réalisations du Lyonnais Rayan Cherki (72e, 3-1) et de l'ancien Parisien Arnaud Kalimuendo (86e, 4-1).





conclue par Arnaud Kalimuendo pour le 4e but





4-1 | #FRAPAR pic.twitter.com/OJWcWMcuO8 — Equipe de France (@equipedefrance) July 4, 2024

L'équipe de France olympique poursuivra sa préparation avec deux matchs contre la République Dominicaine et le Japon, les 11 et 17 juillet prochains, avant son entrée en lice dans le tournoi olympique face aux États-Unis, le 24 juillet au Stade Vélodrome de Marseille.